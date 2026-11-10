Así será el megaoperativo en Luján por la histórica misa de León XIV

El gobierno de la provincia de Buenos Aires finalizó los detalles del dispositivo integral de prevención, salud y seguridad que se desplegará en Luján con motivo de la Santa Misa de despedida que oficiará el papa León XIV en la Plaza Belgrano.

El gobernador Axel Kicillof supervisó la puesta en marcha del esquema junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso; la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; y el intendente local, Leonardo Boto. “Hace casi dos meses que venimos trabajando para garantizar que todo salga bien en esta histórica visita”, destacó el mandatario provincial sobre la organización de la jornada.

Seguridad, salud y asistencia a los fieles

El despliegue coordinado entre las carteras provinciales y el municipio contempla una infraestructura masiva para contener a los miles de feligreses que se movilizarán hacia la capital de la fe:

Seguridad y ordenamiento: Un total de 12.000 efectivos de las fuerzas de seguridad provinciales estarán abocados a la custodia, la prevención y la gestión del tránsito en los principales accesos.

Red sanitaria de emergencia: El sistema contará con 1.200 trabajadores de la salud , puestos médicos de avanzada distribuidos en puntos estratégicos y postas de cuidado e hidratación a lo largo de los senderos peatonales.

Voluntariado y accesibilidad: Más de 10.000 voluntarios capacitados orientarán a los visitantes. Además, se dispusieron sectores adaptados para personas con discapacidad, sanitarios químicos y pantallas gigantes para seguir la ceremonia.

El sentido del cierre en la provincia

Durante su recorrido por las instalaciones temporales, Kicillof remarcó la significación social de la presencia del Pontífice en el santuario bonaerense tras su paso por el Cottolengo Don Orione: "Que finalice aquí, con una misa que tiene que ver con la caridad, con los más humildes y con los excluidos, habla de dónde pone la mirada y a quiénes escucha".