martes 10 de noviembre de 2026 - Edición Nº4616

Política | 10 nov 2026

EXPECTATIVA

Kicillof antes de la misa en Luján: “Hay que transformar en acción los mensajes del Papa”

El gobernador bonaerense analizó la visita de León XIV y pidió no leer sus discursos en clave partidaria. Resaltó la sintonía con la doctrina de Francisco.

Axel Kicillof junto a León XIV.
TAGS: AXEL KICILLOF, FRANCISCO, IGLESIA CATóLICA, LUJáN, MISA, LEóN XIV

En la antesala de la histórica misa que el papa León XIV oficiará este miércoles en la Basílica de Luján, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, analizó el impacto político y social del viaje pontificio al país. En diálogo con Radio 10, el mandatario bonaerense pidió evitar lecturas locales sobre la agenda del Vaticano y remarcó el compromiso que exigen los discursos del Santo Padre.

“La visita del Papa ha recorrido todo el espinel, fue punto por punto. Es clarísima la posición del Papa León, que es muy similar a la de Francisco”, aseguró Kicillof, quien valoró que el mensaje ecuménico alcanzara a todos los sectores de la sociedad, más allá de las fronteras religiosas.

Un llamado a la acción sin especulaciones políticas

De cara a la ceremonia multitudinaria en el santuario nacional, el gobernador subrayó que la jornada debe centrarse de manera exclusiva en la feligresía y en el mensaje del Pontífice, rechazando cualquier intento de instrumentalización coyuntural.

  • Foco en el mensaje: "El protagonismo es del Papa y los fieles. Es clarísima la posición del Papa León: hay que escucharlo y después hay que actuar", aseveró.

  • Superar la grieta: En ese sentido, remarcó enfáticamente: "No es momento para tener discusiones partidarias".

  • Impacto global: Kicillof invitó a tomar dimensión de la figura del jefe de la Iglesia católica: "Estamos ante la figura más conocida del planeta, no se lo puede leer desde una perspectiva local, es mundial. La voz tiene una potencia altísima, a veces en soledad, y habló de cuestiones concretas".

En sintonía con la doctrina de Francisco

El mandatario de la provincia de Buenos Aires insistió en la continuidad discursiva entre León XIV y su antecesor, el argentino Jorge Mario Bergoglio, sosteniendo que la interpelación ética del Vaticano exige compromisos reales de la clase dirigente.

“León ha interpelado a todos, creyentes o no creyentes, cristianos o no. Hay que escucharlo y hacernos cargo del mensaje. Hay que transformar en acción los mensajes del Papa”, concluyó Kicillof.

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