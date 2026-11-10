Kicillof antes de la misa en Luján: “Hay que transformar en acción los mensajes del Papa”

En la antesala de la histórica misa que el papa León XIV oficiará este miércoles en la Basílica de Luján, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, analizó el impacto político y social del viaje pontificio al país. En diálogo con Radio 10, el mandatario bonaerense pidió evitar lecturas locales sobre la agenda del Vaticano y remarcó el compromiso que exigen los discursos del Santo Padre.

“La visita del Papa ha recorrido todo el espinel, fue punto por punto. Es clarísima la posición del Papa León, que es muy similar a la de Francisco”, aseguró Kicillof, quien valoró que el mensaje ecuménico alcanzara a todos los sectores de la sociedad, más allá de las fronteras religiosas.

#VisitaPapal 🇻🇦🙏 Desde Córdoba, León XIV convocó a una evangelización “con acento argentino” Una multitud acompañó al papa León XIV en Córdoba. Unos 650 mil fieles se congregaron en la Escuela de Aviación Militar para participar de la misa en la que el Pontífice llamó a evangelizar siguiendo el ejemplo de los santos y beatos que dejaron su huella en la Argentina. 📌 León XIV destacó la “unidad entre pasión por el Evangelio y compromiso en la construcción de una patria fraterna y solidaria”. 📌 Recordó especialmente al cura Brochero y a Mama Antula, los dos santos argentinos canonizados por el papa Francisco. 📌 También evocó a figuras como Eduardo Pironio, Mamerto Esquiú, María Ludovica de Angelis, Crescencia Pérez, Artémides Zatti y Ceferino Namuncurá, entre otros. 📌 El Papa convocó a llevar la evangelización a la vida cotidiana: “en la escuela y en la plaza, en la familia y con los amigos, en el campo y en la ciudad, en el tambo y en la oficina”. 🗣️✝️ Durante su homilía, León XIV sostuvo que la santidad está inseparablemente vinculada con una vocación misionera y destacó que el testimonio de vida es una de las principales formas de transmitir la fe. Ante la multitud, llamó a asumir los desafíos de cada época como una oportunidad para construir una sociedad más fraterna y solidaria. 📿 Al finalizar la celebración, el arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Sixto Rossi, agradeció la histórica presencia del Pontífice. León XIV le entregó un cáliz para la arquidiócesis, impartió su bendición apostólica y entonó junto a los fieles el Salve Regina antes de retirarse hacia la casa arzobispal. 👉 https://t.co/HVmfKe2ZdR 💬 ¿Qué mensaje de la visita de León XIV a la Argentina te resultó más significativo? #LeonXIV #Cordoba #Papa #IglesiaCatolica #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) November 10, 2026

Un llamado a la acción sin especulaciones políticas

De cara a la ceremonia multitudinaria en el santuario nacional, el gobernador subrayó que la jornada debe centrarse de manera exclusiva en la feligresía y en el mensaje del Pontífice, rechazando cualquier intento de instrumentalización coyuntural.

Foco en el mensaje: "El protagonismo es del Papa y los fieles. Es clarísima la posición del Papa León: hay que escucharlo y después hay que actuar" , aseveró.

Superar la grieta: En ese sentido, remarcó enfáticamente: "No es momento para tener discusiones partidarias" .

Impacto global: Kicillof invitó a tomar dimensión de la figura del jefe de la Iglesia católica: "Estamos ante la figura más conocida del planeta, no se lo puede leer desde una perspectiva local, es mundial. La voz tiene una potencia altísima, a veces en soledad, y habló de cuestiones concretas".

En sintonía con la doctrina de Francisco

El mandatario de la provincia de Buenos Aires insistió en la continuidad discursiva entre León XIV y su antecesor, el argentino Jorge Mario Bergoglio, sosteniendo que la interpelación ética del Vaticano exige compromisos reales de la clase dirigente.