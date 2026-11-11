El Papa visitó a los presos de Devoto: “Tienen una oportunidad para hacer las paces con Dios”

El Papa León XIV inició este miércoles la última jornada de su viaje a Argentina con un gesto de cercanía hacia quienes viven privados de libertad, visitando la cárcel de Devoto, en la Ciudad de Buenos Aires, en la previa de la multitudinaria misa en Luján. Allí, saludó a unos 70 internos y les destino un mensaje de esperanza y reflexión sobre la fragilidad humana.

Durante su intervención, el Santo Padre instó a pensar en “los límites de la condición humana” en una sociedad que presenta la vulnerabilidad como un defecto que debe corregirse, al tiempo que alertó sobre las falsas sensaciones de poder que ofrecen las drogas, el dinero fácil, la violencia o la corrupción.

“Muchas veces, nosotros tomamos conciencia del límite a través del pecado y de sus consecuencias, ya sea por haber cometido un error, por haber sufrido a causa de una enfermedad o de la muerte de un ser querido”, puntualizó Robert Prevost y exclamó: “El ser humano no florece a pesar del límite, sino a menudo a través del límite”.

Acto seguido, el Papa dejó claro a los presos que su condena no tiene por qué determinar todo su futuro y que la reinserción comienza también por la posibilidad de una transformación personal: “Esto significa que, aun en medio del mal, del dolor y del fracaso más profundos que hayan podido experimentar o causar, esta situación actual por la que atraviesan es también un momento particular para poder reiniciar sus vidas”.

Además, el líder de la Iglesia Católica intentó ponerse en el lugar de los internos y reconocer sus heridas, sin justificar sus errores.

“Sé que este lugar, tanto en su estructura como en su organización, nos revela la dureza del límite: el hecho de no poder salir libremente, de no poder abrazar cada día a sus hijos e incluso de sufrir otro tipo de privaciones. Imagino sus noches sin dormir, extrañando a sus seres queridos o pensando en aquellos a quienes hayan podido lastimar”, sumó el Papa.

Frente a esto, señaló la cárcel como “lugar” de profundos cambios y conversiones, de crecimiento, de aprendizajes y de adquisición de nuevos oficios y conocimientos: “El paso por esta institución puede ser una oportunidad para empezar de nuevo, haciendo las paces con Dios y reincorporándose sin temor en el seno de sus familias y de la sociedad. Porque la experiencia del límite, cuando se acoge en la verdad, no empobrece al ser humano, sino que lo abre al reconocimiento del rostro de Dios y del otro”.

“Pienso, en primer lugar, en sus familias. Ellas también esperan y necesitan esos destellos de luz que les ayuden a seguir adelante”, anexó León XIV.

El mensaje del Pontífice se extendió también a las familias de los internos, a quienes les recordó que el encarcelamiento afecta no solo a quienes cumplen condena, sino también a sus seres queridos, que necesitan motivos para mantener la esperanza.

Prison can be a place of profound changes and conversions, to growth, learning, and the acquisition of new skills and knowledge. After experiencing human fragility in its most painful form, many have learned to transform the desert of their own existence into a fruitful garden. Indeed, with God’s grace, it is possible to move beyond total darkness and kindle small lights of hope. https://t.co/NfNUEg2Dp8 — Pope Leo XIV (@Pontifex) November 11, 2026

“Queridos padres y madres, queridas esposas e hijos, queridas familias de los internos: me gustaría recordarles que Jesucristo, cuando habló de cuán fundamental es la caridad, se identificó con un preso y Él mismo, antes de entregar su vida para salvarnos, fue privado de la libertad aun sin pecado alguno. Por eso, es a Él a quien debemos dirigirnos para suplicarle por nuestros seres queridos que están en prisión”, consignó

Mensaje al personal penitenciario

Al final de su saludo, León XIV dirigió también un mensaje a los funcionarios de prisiones y agentes pastorales que acompañan a las personas privadas de libertad. El Pontífice reconoció los desafíos y las dificultades de esta labor, especialmente ante la sensación de impotencia que puede surgir cuando parece que las situaciones de violencia, corrupción y sufrimiento no cambian.

Finalmente, ponderó que el acompañamiento a los presos es una responsabilidad de todos: “Queridos hermanos, recordemos que visitar a los presos es una obra de misericordia a la que todos estamos llamados”.