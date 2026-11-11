El intendente de Rafaela se filmó expulsando de la plaza a un hombre en situación de calle

El intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, se vanaglorió a través de sus redes sociales de haber expulsado de un espacio público a una persona en situación de calle. En concreto, se hizo filmar por un asistente mientras echaba a esta persona de un pequeño triángulo parquizado de una plaza.

Con un posteo titulado “Los espacios públicos no son para esto”, el dirigente de origen radical ensayó su justificación: “Las plazas son para que los vecinos las disfruten, no para instalarse a vivir, pasar la noche o realizar actividades que no están permitidas”.

“Y quiero ser claro, vamos a seguir interviniendo para recuperar el orden en nuestra ciudad. No vamos a mirar para otro lado cuando los espacios que son de todos se utilizan de manera indebida”, sumó Viotti.

Y para matizar su actitud, deslizó que “a quienes atraviesan situaciones difíciles les ofrecemos asistencia y acompañamiento. Pero eso no significa que las reglas de convivencia puedan dejar de cumplirse”.

Dura réplica

El diputado provincial de Hacemos Santa Fe, Marcos Corach, consideró que Viotti “se hace el macho con una persona en situación de calle para liberar un pedacito de pasto ¡Y se hace filmar!”.

“Es fuerte con los débiles. Débil con los fuertes. Patético”, cerró.

“No se deja ayudar”

Un día después de la publicación original, el intendente sostuvo que “esta persona es un caso conocido y hemos intervenido con nuestros equipos sociales en muchas oportunidades a los largo de muchos años”.

“Lamentablemente no se deja ayudar y tampoco respeta las reglas de convivencia y uso de espacio público. Como por las buenas lamentablemente no deja ayudarse, no nos queda otra opción que accionar de esta manera”, sumó.

De todos modos, Corach planteó que “el intendente de Rafaela salió a dar explicaciones sobre esta horrenda escena montada y grabada para sus redes, en la que jugaba a ser valiente contra una persona en situación de calle”.

El intendente de Rafaela salió a dar explicaciones sobre esta horrenda escena montada y grabada para sus redes, en la que jugaba a ser valiente contra una persona en situación de calle. Con justificaciones de todo tipo, vanagloria un trabajo que dice que hace, pero que es a todas luces deficiente. Y, sobre todo, omite pedir disculpas. Y es lamentable. Porque hoy en Argentina hay dos caminos: o seguimos alimentando la violencia y la desintegración social, o intentamos recuperar un poco la empatía y la humanidad perdida. Y Viotti ya eligió. Seguramente en estos días saludará la visita del Papa y hará gala de una espiritualidad y un don de bien que no practica. ¿Qué creen que diría el Papa ante semejante muestra de deshumanización? Es una pena. Y una vergüenza. — Marcos Corach (@MCorach) November 8, 2026

“Con justificaciones de todo tipo, vanagloria un trabajo que dice que hace, pero que es a todas luces deficiente. Y, sobre todo, omite pedir disculpas. Y es lamentable”, anexó.

El legislador perottista conignó que “hoy en Argentina hay dos caminos: o seguimos alimentando la violencia y la desintegración social, o intentamos recuperar un poco la empatía y la humanidad perdida”.

“Viotti ya eligió. Seguramente en estos días saludará la visita del Papa y hará gala de una espiritualidad y un don de bien que no practica ¿Qué creen que diría el Papa ante semejante muestra de deshumanización? Es una pena. Y una vergüenza”, remató.

