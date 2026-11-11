Nación y Provincia despidieron a León XIV: “En nuestros corazones su visita”

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, despidió al Papa León XIV en nombre del Gobierno nacional, mientras que el mandatario bonaerense, Axel Kicillof, lo hizo a título del Ejecutivo de la Provincia, tras la visita apostólica del líder de la Iglesia Católica a nuestro país.

“Después de cuatro días de profunda espiritualidad y emoción, despedimos a nuestro querido Santo Padre León XIV”, indicó Milei a través de un posteo en redes sociales.

Después de cuatro días de profunda espiritualidad y emoción, despedimos a nuestro querido Santo Padre León XIV. ¡Gracias, Papa León, por visitarnos, por recorrer nuestros pueblos y ciudades y por tus palabras de afecto hacia nuestra Patria! Estos días quedarán grabados para siempre en el corazón de los más de 46 millones de argentinos. Los argentinos estuvimos a la altura de esta histórica visita pastoral, demostrando el amor, la esperanza y la fe de un pueblo que encuentra en Dios su camino. Un especial agradecimiento a los equipos de la Iglesia, del Gobierno nacional y de las distintas jurisdicciones que trabajaron incansablemente durante meses para hacer posible este acontecimiento inolvidable. ¡Gracias, Santo Padre! ¡Argentina lo espera siempre! — Karina Milei (@KarinaMileiOk) November 11, 2026

Y exclamó: “¡Gracias, Papa León, por visitarnos, por recorrer nuestros pueblos y ciudades y por tus palabras de afecto hacia nuestra Patria! Estos días quedarán grabados para siempre en el corazón de los más de 46 millones de argentinos”.

“Los argentinos estuvimos a la altura de esta histórica visita pastoral, demostrando el amor, la esperanza y la fe de un pueblo que encuentra en Dios su camino”, anexó la funcionara.

Finalmente, hizo “un especial agradecimiento a los equipos de la Iglesia, del Gobierno nacional y de las distintas jurisdicciones que trabajaron incansablemente durante meses para hacer posible este acontecimiento inolvidable”.

Por su parte, Kicillof enfatizó: “León, los bonaerenses y los argentinos guardaremos para siempre en nuestros corazones su visita”.

“Nos alegra profundamente que haya podido disfrutar del cariño de todo un pueblo que, como bien dijo, siempre está dispuesto a tender una mano para el que lo necesita”, agregó el gobernador bonerense tras la masiva misa en Luján.

Nos alegra profundamente que haya podido disfrutar del cariño de todo un pueblo que, como bien dijo, siempre está dispuesto a tender una mano para el que lo necesita. https://t.co/9eJLiU7j9P — Axel Kicillof (@Kicillofok) November 11, 2026

Finalmente, puntualizó: “Gracias por venir a nuestro país y a nuestra provincia, por hablarle a los excluidos, por su recuerdo de Francisco y por mostrarnos un camino de esperanza en estos tiempos donde tanto lo necesitamos”.