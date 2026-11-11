“Yo entiendo a lo que venís”: el tenso cruce de Kicillof y Cristina Pérez

La antesala de la misa histórica oficiada por el papa León XIV en la plaza de la Basílica de Luján dejó un momento de tensión televisiva este martes 11 de noviembre . El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y la periodista Cristina Pérez protagonizaron un duro intercambio en vivo para la señal LN+ a raíz de los cuestionamientos por la organización de los accesos y las acreditaciones.

La conductora interrumpió el paso del mandatario provincial para objetarle la presencia de "invitados especiales" y la supuesta existencia de sectores preferenciales o carpas VIP en las inmediaciones del santuario. La reacción de Kicillof fue inmediata: "Yo entiendo a lo que venís vos", le espetó en tono tajante antes de rechazar la premisa de la pregunta.

"Cristina Pérez": Por sus preguntas a Axel Kicillof sobre los invitados a la misa del Papa León XIV en Luján https://t.co/jwRzNGru1i — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 11, 2026

La defensa del Gobernador y el sentido institucional

Ante la insistencia del móvil televisivo sobre la distribución de los lugares, el jefe de Estado provincial cruzó los señalamientos y enmarcó la nómina de asistentes dentro de los protocolos oficiales habituales:

Convocatoria institucional: Kicillof remarcó que las invitaciones gestionadas por la gobernación respondieron de forma estricta al protocolo institucional y a la representación de distintos sectores de la sociedad civil.

Proximidad con los feligreses: El mandatario minimizó las críticas sobre un trato preferencial para dirigentes políticos o periodistas afines y remató: "Todos vinimos a escuchar al Papa", asegurando que las autoridades y los referentes presentes compartieron el espacio junto al pueblo creyente.

Cánticos militantes en el móvil y contrapunto con Nancy Pazos

La tensión alrededor del despliegue de LN+ ya se venía gestando minutos antes del cruce directo con Kicillof. Mientras recorría la plaza para recoger testimonios de la vigilia, Pérez fue sorprendida por algunos fieles que aprovecharon la cámara para expresar consignas partidarias.

"¡Aguante el Papa y aguante Cristina Kirchner!" y "Gracias Papa por venir a visitarnos y gracias Axel Kicillof", vociferaron algunos de los feligreses congregados en la explanada. Ante el giro inesperado del aire, la periodista buscó desacelerar el momento: "Todas las expresiones en el lugar hoy... es lo que sienten, está todo bien".

El episodio sumó un capítulo más cuando la propia Pérez mantuvo un cruce con su colega Nancy Pazos —quien asistió como invitada al evento litúrgico—. Ambas comunicadoras debatieron acaloradamente en plena transmisión sobre los criterios de acreditación del evento y la logística de la ceremonia, reflejando el clima álgido que cruzó la cobertura informativa en Luján.