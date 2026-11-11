La visita del papa León XIV movilizó a más de 6 millones de personas

El Gobierno nacional presentó este miércoles el balance oficial tras la histórica gira del papa León XIV por la Argentina.En conferencia de prensa desde la Casa Rosada, el vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó que las distintas misas y actividades oficiales convocaron a una multitud sin precedentes a lo largo de las cuatro jornadas de visita.

“En total, más de 6 millones de argentinos participaron de los distintos encuentros. Fue una de las mayores movilizaciones de nuestra historia y se desarrolló en un clima de paz, orden y concordia”, remarcó el portavoz.

Se trató de la primera visita de un sumo pontífice a nuestro país desde 1987, un acontecimiento que Ravier definió como "un hecho histórico cuya magnitud demanda humildad y unidad".

#VisitaDelPapa 🇻🇦🇦🇷 León XIV cerró su histórica visita en Luján: “Argentina, levántate y camina” Una multitud despidió al papa León XIV en Luján. Ante más de dos millones de fieles reunidos frente a la Basílica, el Pontífice celebró su última misa en el país y dejó un mensaje atravesado por la esperanza, la reconciliación, la solidaridad y el recuerdo de Francisco. 📌 “No tengan miedo, Dios está con nosotros. Alégrense y sean fuertes, con la fuerza que viene del Señor”, expresó durante su homilía. 📌 León XIV propuso un camino de cuatro pasos: reconciliación, iluminación por medio de la Palabra de Dios, comunión y envío a la misión. 📌 También recordó la profunda devoción de Francisco por la Virgen de Luján y destacó la creatividad, espontaneidad y vitalidad que encontró durante su recorrido por la Argentina. 📌 Antes de partir rumbo a Perú, dejó una arenga al país: “Argentina, levántate y camina”, y convocó a actuar siempre desde el amor y la caridad. ⛪✝️ Frente a la imagen de la Patrona de la Argentina, León XIV recordó además que su propio pontificado comenzó un 8 de mayo, día de Nuestra Señora de Luján. “Yo también quiero cobijarme bajo tu manto”, expresó al encomendarle tanto su misión apostólica como el futuro del pueblo argentino. 🗣️🙏🏻 “Me he sentido como en casa”, confesó el Papa al agradecer el recibimiento durante su paso por el país. Luego de jornadas marcadas por encuentros multitudinarios y fuertes mensajes sociales y religiosos, León XIV cerró así su histórica visita antes de continuar su viaje apostólico rumbo a Perú. 👉 https://t.co/FtUxaye4sz 💬 ¿Cuál fue el mensaje que más te quedó de la histórica visita de León XIV a la Argentina? #LeonXIV #Lujan #VisitaPapal #Argentina #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) November 11, 2026

Seguridad y trabajo conjunto entre Nación y provincias

El portavoz destacó la coordinación logística entre la Administración Central, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba para garantizar el desarrollo de los actos litúrgicos:

Operativo de seguridad: Se movilizaron más de 52.000 efectivos de la Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval en articulación con la custodia papal.

Reconocimiento presidencial: El presidente Javier Milei visitó las sedes del Ministerio de Seguridad para agradecer personalmente el desempeño de las fuerzas.

Emergencias climáticas: Ravier señaló que las carteras estatales mantienen activo el dispositivo federal de apoyo a las provincias afectadas por el fenómeno de El Niño.

Reclamo por Malvinas en el Tribunal de Hamburgo

En el tramo final de la exposición, la Casa Rosada anunció que la República Argentina completó su presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar en Hamburgo, Alemania.

El Estado solicitó la adopción urgente de medidas provisionales para frenar la exploración e ingeniería hidrocarburífera del Reino Unido en el área del proyecto Sea Lion, en torno a las Islas Malvinas, mientras avanza el proceso de arbitraje internacional.