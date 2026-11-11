miércoles 11 de noviembre de 2026 - Edición Nº4617

Interés general | 11 nov 2026

BALANCE OFICIAL

La visita del papa León XIV movilizó a más de 6 millones de personas

El vocero Adrián Ravier brindó el informe final tras la partida del Pontífice. Resaltó el operativo de 52.000 efectivos y el reclamo por Malvinas.

Histórica e inolvidable visita del papa León XIV.
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El Gobierno nacional presentó este miércoles el balance oficial tras la histórica gira del papa León XIV por la Argentina.En conferencia de prensa desde la Casa Rosada, el vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó que las distintas misas y actividades oficiales convocaron a una multitud sin precedentes a lo largo de las cuatro jornadas de visita.

“En total, más de 6 millones de argentinos participaron de los distintos encuentros. Fue una de las mayores movilizaciones de nuestra historia y se desarrolló en un clima de paz, orden y concordia”, remarcó el portavoz.

Se trató de la primera visita de un sumo pontífice a nuestro país desde 1987, un acontecimiento que Ravier definió como "un hecho histórico cuya magnitud demanda humildad y unidad".

Seguridad y trabajo conjunto entre Nación y provincias

El portavoz destacó la coordinación logística entre la Administración Central, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba para garantizar el desarrollo de los actos litúrgicos:

  • Operativo de seguridad: Se movilizaron más de 52.000 efectivos de la Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval en articulación con la custodia papal.

  • Reconocimiento presidencial: El presidente Javier Milei visitó las sedes del Ministerio de Seguridad para agradecer personalmente el desempeño de las fuerzas.

  • Emergencias climáticas: Ravier señaló que las carteras estatales mantienen activo el dispositivo federal de apoyo a las provincias afectadas por el fenómeno de El Niño.

Reclamo por Malvinas en el Tribunal de Hamburgo

En el tramo final de la exposición, la Casa Rosada anunció que la República Argentina completó su presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar en Hamburgo, Alemania.

El Estado solicitó la adopción urgente de medidas provisionales para frenar la exploración e ingeniería hidrocarburífera del Reino Unido en el área del proyecto Sea Lion, en torno a las Islas Malvinas, mientras avanza el proceso de arbitraje internacional.

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