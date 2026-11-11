Pidieron 18 años de prisión para Pity Álvarez por el crimen de Villa Lugano

El juicio contra el músico Cristian "Pity" Álvarez entró en su etapa decisiva este miércoles. Durante los alegatos ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, el fiscal general Sandro Abraldes solicitó la pena de 18 años y 6 meses de prisión para el excantante de Viejas Locas e Intoxicados por el homicidio de Cristian "Gringo" Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio porteño de Villa Lugano.

Asimismo, la representación del Ministerio Público Fiscal requirió la detención inmediata del imputado y que el cumplimiento del castigo se efectúe en una cárcel común una vez que concluya el tratamiento en el centro de salud psiquiátrica de Castelar donde permanece internado.

#Tensión 🎸🚑 Pity Álvarez sufrió un pico de presión y debieron suspender el juicio en su contra Cristian “Pity” Álvarez se descompensó este miércoles en plena audiencia del juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz. El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados manifestó que le faltaba el aire, fue asistido por el SAME y trasladado al Hospital Fernández. 📌 El episodio ocurrió durante la quinta jornada del juicio oral, mientras declaraba la médica encargada de realizar la autopsia a la víctima. 📌 Álvarez pidió autorización para ir al baño y, al demorarse en regresar, sus abogados informaron que estaba descompensado en el hall del edificio y con dificultades para respirar. 📌 Los médicos constataron que atravesaba un pico de presión arterial y tenía la glucosa elevada, por lo que resolvieron trasladarlo en ambulancia para realizar estudios y controles. 📌 El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 suspendió la audiencia y dispuso un cuarto intermedio hasta el lunes 7 de septiembre a las 10.30. 🩺🤯 El episodio vuelve a poner en discusión el estado de salud del músico. Sus abogados, Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro, vienen reclamando estudios cognitivos y sostienen que presenta un deterioro que le impediría afrontar adecuadamente el proceso. ⚖️ El tribunal, sin embargo, había rechazado suspender el juicio basándose en peritajes del Cuerpo Médico Forense que determinaron que Álvarez posee “reserva cognitiva suficiente” para afrontar el debate. El cantante está acusado por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego de Cristian Díaz, ocurrido en julio de 2018 en Villa Lugano. 👉 https://t.co/EPjPgZDYsr 💬 ¿Creés que el estado de salud de Pity Álvarez debería llevar a una nueva evaluación sobre su capacidad para continuar afrontando el juicio? #PityAlvarez #ViejasLocas #Juicio #Judiciales #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) September 2, 2026

Los argumentos de la Fiscalía y el descarte de la legítima defensa

El fiscal Abraldes imputó a Álvarez por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con portación ilegítima de arma de uso civil. En su exposición, la acusación desestimó de manera drástica la hipótesis de una reacción en legítima defensa:

"Disparó con clara intención de matar y luego efectuó tres disparos adicionales cuando la víctima ya estaba en el suelo para asegurarse el resultado", remarcó Abraldes, definiendo el hecho como una acción de justicia por mano propia.

Al momento de fijar la escala penal, la Fiscalía ponderó los elementos del caso:

Agravantes: El desprecio manifestado por la vida humana y el manejo previo que el artista tenía con armas de fuego.

Atenuantes: Su entrega espontánea ante las autoridades policiales tras el hecho, la expresión de arrepentimiento demostrada durante el proceso y la ausencia de nuevos episodios violentos desde 2018.

Rechazo al arresto domiciliario: El fiscal se opuso formalmente a otorgarle beneficios de prisión domiciliaria con salidas laborales.

La diferencia con la querella y los pasos del juicio

La solicitud del Ministerio Público sorprendió por superar el pedido realizado por la propia familia de la víctima. El pasado viernes 6 de noviembre, los abogados querellantes Fernando Burlando y Fabián Améndola habían solicitado 11 años y 2 meses de prisión, bajo la modalidad de arresto domiciliario con autorización para trabajar.

El proceso oral continuará este viernes 13 de noviembre con el alegato de los defensores del músico, Javier Baños y Sebastián Queijeiro. Concluida esa exposición, el tribunal estará en condiciones de fijar la fecha para la lectura del veredicto definitivo.