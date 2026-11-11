miércoles 11 de noviembre de 2026 - Edición Nº4617

Policiales y Judiciales | 11 nov 2026

INMINENTE VEREDICTO

Pidieron 18 años de prisión para Pity Álvarez por el crimen de Villa Lugano

El fiscal Sandro Abraldes solicitó la condena por homicidio agravado y requirió que el músico cumpla la pena en una cárcel común tras su internación psiquiátrica.

Pity Álvarez.
TAGS: JUSTICIA, VILLA LUGANO, HOMICIDIO, PITY ÁLVAREZ, CáRCEL, CRISTIAN DíAZ

El juicio contra el músico Cristian "Pity" Álvarez entró en su etapa decisiva este miércoles. Durante los alegatos ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, el fiscal general Sandro Abraldes solicitó la pena de 18 años y 6 meses de prisión para el excantante de Viejas Locas e Intoxicados por el homicidio de Cristian "Gringo" Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio porteño de Villa Lugano.

Asimismo, la representación del Ministerio Público Fiscal requirió la detención inmediata del imputado y que el cumplimiento del castigo se efectúe en una cárcel común una vez que concluya el tratamiento en el centro de salud psiquiátrica de Castelar donde permanece internado.

Los argumentos de la Fiscalía y el descarte de la legítima defensa

El fiscal Abraldes imputó a Álvarez por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con portación ilegítima de arma de uso civil. En su exposición, la acusación desestimó de manera drástica la hipótesis de una reacción en legítima defensa:

"Disparó con clara intención de matar y luego efectuó tres disparos adicionales cuando la víctima ya estaba en el suelo para asegurarse el resultado", remarcó Abraldes, definiendo el hecho como una acción de justicia por mano propia.

Al momento de fijar la escala penal, la Fiscalía ponderó los elementos del caso:

  • Agravantes: El desprecio manifestado por la vida humana y el manejo previo que el artista tenía con armas de fuego.

  • Atenuantes: Su entrega espontánea ante las autoridades policiales tras el hecho, la expresión de arrepentimiento demostrada durante el proceso y la ausencia de nuevos episodios violentos desde 2018.

  • Rechazo al arresto domiciliario: El fiscal se opuso formalmente a otorgarle beneficios de prisión domiciliaria con salidas laborales.

La diferencia con la querella y los pasos del juicio

La solicitud del Ministerio Público sorprendió por superar el pedido realizado por la propia familia de la víctima. El pasado viernes 6 de noviembre, los abogados querellantes Fernando Burlando y Fabián Améndola habían solicitado 11 años y 2 meses de prisión, bajo la modalidad de arresto domiciliario con autorización para trabajar.

El proceso oral continuará este viernes 13 de noviembre con el alegato de los defensores del músico, Javier Baños y Sebastián Queijeiro. Concluida esa exposición, el tribunal estará en condiciones de fijar la fecha para la lectura del veredicto definitivo.

Más Noticias