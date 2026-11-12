“Es muy doloroso que los docentes se tengan que ir de la universidad porque tienen la heladera vacía”

La federación gremial de docentes de UTN –FAGDUT– recordó los dos días de medidas de fuerza sin asistencia a los lugares de trabajo que tienen por delante. Paran este jueves 12 y el lunes 16 de noviembre. Las huelgas ya fueron anunciadas y forman parte de un plan de lucha: entre los reclamos se suma la cuestión salarial, la no aplicación de la vigente Ley de Financiamiento Universitario y el presupuesto del año próximo.

“Es una vergüenza que el Gobierno nacional siga sin cumplir la ley y muy doloroso que nuestros colegas docentes se tengan que ir de la universidad porque tienen la heladera vacía”, enfatizó el secretario general de FAGDUT, Ricardo Mozzi, y enalteció lo dicho por Su Santidad, León XIV, en el discurso inaugural cuando habló de los jóvenes, que señaló: “Crear las condiciones para que puedan proyectar libremente su vida en Argentina exige robustecer de manera particular la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación”.

De esta manera, los docentes universitarios tienen previsto dos jornadas de paro por lo que este jueves y el próximo lunes no habrá clases presenciales ni virtuales en las 30 facultades regionales que posee la UTN, el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico y el Centro de Estudios Bariloche.

Asimismo, el dirigente hizo referencia a otra frase que pronunció el Papa sobre los gremios: “El sindicato es una institución indispensable cuando defiende a los que no tienen voz”. Al respecto, Mozzi denunció que el Gobierno nacional “busca romper los sindicatos y cualquier asociación de trabajadores que defienda los derechos de los mismos”.

Y con respecto al pleito sobre la aplicación de los artículos 5 y 6 de la ley universitaria, que habla de la actualización de los salarios docentes y no docentes, el mismo continúa en el ámbito judicial. El titular de FAGDUT le apuntó al Poder Ejecutivo -ya que realizó una nueva apelación- y recordó que la Ley de Financiamiento Universitario ya fue votada y refrendada por el Congreso y por la Justicia en dos instancias.