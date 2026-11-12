Un detenido por el brutal ataque a mujeres trans en Palermo

La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 13, especializada en discriminación y a cargo de Andrea Scanga, y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad lograron identificar y detener a uno de los sospechosos del ataque perpetrado contra un grupo de mujeres trans en el barrio de Palermo.

Fue el juzgado Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°2, a cargo de María Mercedes Maiorano, el que convalidó la orden de allanamiento y de detención solicitada por la fiscal Scanga en el marco de la investigación que desde la Fiscalía N°13 se había iniciado de oficio luego de haber tomado conocimiento, a través de diversas publicaciones periodísticas y de redes sociales, del episodio de violencia ocurrido en los Bosques de Palermo.

La conducta que se le endilga al sospechoso detenido por agentes de la Policía de la Ciudad se encuadra, en principio, en el delito de lesiones agravadas por haber sido cometidas por odio a la identidad de género.

La captura del sospechoso se logró tras un trabajo de las distintas unidades del CIJ del MPF CABA, que abarcó cinco evaluaciones médico-legales a las damnificadas en sede de la Fiscalía, donde se constataron lesiones leves y relevamientos de los perfiles de redes sociales que compartieron las imágenes de las agresiones que se viralizaron y se individualizó a sus usuarios.

En este sentido, se libraron oficios a empresas prestatarias de servicios, billeteras virtuales y plataformas digitales, con el objeto de verificar titularidades de líneas telefónicas, servicios registrados y domicilios de facturación. Además, se hicieron los relevamientos de cámaras de seguridad y el análisis de las imágenes aportadas por la Policía de la Ciudad.

#Repudio 🏳️‍⚧️🚨 Ataque transfóbico en Palermo: golpearon a mujeres trans y difundieron las agresiones en redes A pocos días de la Marcha del Orgullo, un grupo de jóvenes atacó a mujeres trans en la zona de los Bosques de Palermo. Los propios agresores registraron los hechos y difundieron las imágenes a través de las redes sociales, provocando un fuerte repudio de organizaciones de la comunidad LGBTIQ+. 📌 Las víctimas fueron atacadas con palos mientras se encontraban en la zona de los lagos de Palermo. 📌 Los agresores filmaron las acciones y posteriormente publicaron los registros en redes sociales. 📌 La politóloga Gabriela Ivy rastreó las cuentas digitales vinculadas al episodio y sostuvo que la agresión había sido planificada previamente por grupos identificados con el espacio libertario. 📌 Referentes y organizaciones de la comunidad LGBTIQ+ repudiaron lo ocurrido y reclamaron respuestas frente a los ataques motivados por razones de género. ✊🏼 El episodio se conoció en la previa de una nueva Marcha del Orgullo y volvió a poner en discusión el crecimiento de los discursos de odio y su posible correlato en agresiones físicas. Desde distintos sectores de la diversidad sexual reclamaron políticas públicas de prevención y protección. 🤬❎ Las organizaciones también vincularon este tipo de episodios con el desfinanciamiento estatal de políticas destinadas a combatir la discriminación y los discursos de odio. La difusión de los propios videos de la agresión sumó preocupación por la utilización de las redes sociales para amplificar y reivindicar este tipo de ataques. 💬 ¿Qué medidas deberían implementarse para prevenir y sancionar los ataques motivados por odio y discriminación? 👉 Seguinos si querés ver más contenidos así 👈 #Palermo #transfobia #MarchaDelOrgullo #DerechosHumanos #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) November 3, 2026

A partir de un trabajo interdisciplinario, se individualizaron siete perfiles de interés para la investigación, dos de ellos correspondientes a personas menores de edad, y se realizaron las tareas de campo con el personal policial que presta servicios en el CIJ. Así se constataron siete domicilios ubicados en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires.

Con estos resultados, la Fiscalía solicitó a la Justicia los allanamientos y se concretó la detención de uno de los sospechosos y el secuestro de diversos dispositivos electrónicos que serán peritados. Mientras tanto, la investigación continúa para dar con el resto de los responsables por el ataque a las mujeres trans en Palermo y, en ese marco, hay otras órdenes de detención vigentes.