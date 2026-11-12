jueves 12 de noviembre de 2026 - Edición Nº4618

Policiales y Judiciales | 12 nov 2026

CABA

Un detenido por el brutal ataque a mujeres trans en Palermo

La conducta que se le endilga al sospechoso se encuadra, en principio, en el delito de lesiones agravadas por haber sido cometidas por odio a la identidad de género. Los detalles de la captura.

Eficaz investigación.
TAGS: PALERMO, CABA, IDENTIDAD GENERO, MUJERES TRANS

La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 13, especializada en discriminación y a cargo de Andrea Scanga, y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad lograron identificar y detener a uno de los sospechosos del ataque perpetrado contra un grupo de mujeres trans en el barrio de Palermo.

Fue el juzgado Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°2, a cargo de María Mercedes Maiorano, el que convalidó la orden de allanamiento y de detención solicitada por la fiscal Scanga en el marco de la investigación que desde la Fiscalía N°13 se había iniciado de oficio luego de haber tomado conocimiento, a través de diversas publicaciones periodísticas y de redes sociales, del episodio de violencia ocurrido en los Bosques de Palermo.

La conducta que se le endilga al sospechoso detenido por agentes de la Policía de la Ciudad se encuadra, en principio, en el delito de lesiones agravadas por haber sido cometidas por odio a la identidad de género.

La captura del sospechoso se logró tras un trabajo de las distintas unidades del CIJ del MPF CABA, que abarcó cinco evaluaciones médico-legales a las damnificadas en sede de la Fiscalía, donde se constataron lesiones leves y relevamientos de los perfiles de redes sociales que compartieron las imágenes de las agresiones que se viralizaron y se individualizó a sus usuarios.

En este sentido, se libraron oficios a empresas prestatarias de servicios, billeteras virtuales y plataformas digitales, con el objeto de verificar titularidades de líneas telefónicas, servicios registrados y domicilios de facturación. Además, se hicieron los relevamientos de cámaras de seguridad y el análisis de las imágenes aportadas por la Policía de la Ciudad.

A partir de un trabajo interdisciplinario, se individualizaron siete perfiles de interés para la investigación, dos de ellos correspondientes a personas menores de edad, y se realizaron las tareas de campo con el personal policial que presta servicios en el CIJ. Así se constataron siete domicilios ubicados en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires.

Con estos resultados, la Fiscalía solicitó a la Justicia los allanamientos y se concretó la detención de uno de los sospechosos y el secuestro de diversos dispositivos electrónicos que serán peritados. Mientras tanto, la investigación continúa para dar con el resto de los responsables por el ataque a las mujeres trans en Palermo y, en ese marco, hay otras órdenes de detención vigentes.

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