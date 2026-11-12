Arrasa el “Quimera Tour”: nueva fecha de María Becerra en el Movistar Arena

Palpitando su comienzo por nueve fechas en el Movistar Arena, María Becerra hace otro sold out y confirma su décima fecha en el marco de “Quimera tour”. La nueva cita será el domingo 7 de febrero.

Así, a su serie de shows llega este nuevo hito en su carrera demostrando el enorme nivel de convocatoria de María en una experiencia única donde sus seguidores vivirán una experiencia de primer nivel con el formato 360° y con una cercanía como nunca antes.

Las entradas se habilitaron este miércoles con todos los medios de pago y con un beneficio de seis cuotas sin interés con tarjetas de Banco Macro Visa a través de movistararena.com.ar.

Luego de convertirse en la primera artista mujer argentina en presentarse en el Estadio River Plate y en realizar un show 360° a capacidad completa en el estadio, donde llevó adelante dos funciones sold out en tiempo récord ante más de 170 mil personas, María atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera, expandiendo el universo conceptual de Quimera a través de sus alter egos —Maite, Jojo, Shanina y Gladys— y consolidando una propuesta artística que cruza música, narrativa y performance.

Maria Becerra cuenta con más de 18 millones de oyentes mensuales en Spotify, más de 5 millones de suscriptores en su canal oficial de Youtube, y acumula más de 12 mil millones de visitas entre todos sus videoclips.