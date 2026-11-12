Inundación de Bahía Blanca: una investigación explica qué provocó las lluvias históricas de 2025

Una investigación de la Universidad Austral y el CONICET identificó las condiciones atmosféricas extraordinarias que estuvieron detrás de las lluvias históricas que provocaron la inundación de Bahía Blanca el 7 de marzo de 2025.

El trabajo, realizado por Rodrigo Hierro, investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral y del CONICET, fue publicado en la revista científica Journal of Southern Hemisphere Earth Systems Science.

A partir del análisis de información satelital y datos meteorológicos, el estudio encontró que el episodio se produjo por la coincidencia de un transporte excepcional de humedad y una configuración muy anómala de la circulación atmosférica en altura, que favoreció el ascenso del aire húmedo y la formación de precipitaciones extremas.

“En el trabajo se encontró que la precipitación extrema estuvo asociada con la coincidencia de anomalías en el transporte de humedad superiores a cinco desvíos estándar respecto de lo normal y una circulación en altura muy anómala que favoreció el ascenso de esa humedad”, explica Hierro.

Qué relación tiene con el actual fenómeno de El Niño

Los resultados adquieren especial interés en el contexto del actual episodio de El Niño, un fenómeno climático que puede modificar los patrones de circulación atmosférica y precipitaciones en distintas regiones de la Argentina.

Sin embargo, el investigador advierte que no debe confundirse la influencia de El Niño sobre las condiciones climáticas generales con las causas específicas de una tormenta extrema.

“Estos mecanismos pueden presentarse en condiciones de El Niño, La Niña o neutras. En situaciones de El Niño, como la actual, pueden producirse cambios en la circulación regional y un aumento de la humedad disponible, lo que puede favorecer una mayor probabilidad de precipitaciones por encima de lo normal en esta zona”, señala Hierro.

En ese sentido, el especialista aclara que El Niño actúa como un condicionante de fondo y no como una causa directa de un evento extremo particular.

Por lo tanto, la presencia de El Niño no permite anticipar que pueda repetirse una inundación de las características de la registrada en Bahía Blanca.

“Aunque durante El Niño pueda aumentar la probabilidad de precipitaciones por encima de lo normal, no podemos inferir que vaya a repetirse un evento como el de Bahía Blanca ni que vuelva a darse la misma configuración dinámica”, puntualiza el experto.

Hierro destaca, además, que el temporal de marzo de 2025 constituyó un caso “estadísticamente excepcional” dentro de la climatología analizada.

Comprender los fenómenos extremos

La investigación aporta información sobre los mecanismos que pueden desencadenar precipitaciones extraordinarias, especialmente cuando coinciden un transporte intenso de humedad y condiciones atmosféricas que favorecen su ascenso.

El trabajo contribuye así a comprender mejor la dinámica de estos episodios y la importancia de estudiar conjuntamente los distintos factores que intervienen en su formación.