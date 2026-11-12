Buenos Aires celebra a Corea en un festival gratuito con más de 50 stands, K-pop y platos típicos

La cultura coreana tendrá una nueva celebración en Buenos Aires. El domingo 15 de noviembre llega Hanguk Fest 2026, un festival que reunirá gastronomía, música, K-beauty, tradiciones y diferentes expresiones culturales de Corea en Parque Los Andes, en Chacarita (Avenida Corrientes y Jorge Newbery).

De 12 a 19 horas, el público podrá recorrer más de 50 stands, disfrutar de espectáculos y participar de distintas experiencias, con entrada libre y gratuita.

El evento llega en un momento donde la cultura coreana marca tendencia, luego del boom que causó la primera visita al país de BTS, uno de los grupos de K-pop más reconocidos del mundo, que agotó las entradas de sus tres shows.

El fenómeno forma parte de la Hallyu u “ola coreana”, que en los últimos años trascendió las fronteras. El éxito global del K-pop y los K-dramas, junto con la creciente popularidad de la gastronomía, las películas y series, la cosmética y las tendencias de moda coreanas, convirtió a Corea en un referente cultural que también gana cada vez más seguidores en Argentina.

En ese contexto, Hanguk Fest propone un recorrido por los sabores, las tendencias y las tradiciones coreanas. El evento cuenta con el apoyo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Del pollo frito al kimchi: un recorrido por los sabores

La gastronomía será una de las grandes protagonistas de Hanguk Fest. Entre los más de 50 stands que tendrá el festival, una importante parte estará dedicada a la cocina coreana, con opciones gastronómicas desde $ 10.000 para probar platos tradicionales, comidas al paso, snacks, bebidas y productos típicos.

Entre las opciones destacadas habrá pollo frito coreano, tteokbokki —pasteles de arroz que suelen servirse con salsa picante—, gimbap, una preparación de arroz y distintos ingredientes envueltos en alga, mandu (empanaditas coreanas) y kimchi, uno de los fermentados más representativos de la gastronomía del país.

También se podrán probar los populares panchos coreanos, además de preparaciones como el bulgogi-deopbap, un plato de arroz con carne marinada, y el jeyuk-deopbap, que combina arroz con cerdo condimentado en una salsa picante.

Las propuestas se completarán con helados coreanos, snacks y una variedad de bebidas típicas, en un recorrido que permitirá conocer tanto los clásicos de la cocina coreana como algunos de los productos que forman parte de su consumo cotidiano.

Del mismo modo, se podrá participar de un taller para aprender a preparar kimchi de la mano de Sandra Lee.

K-beauty, K-dramas, música y tradiciones coreanas

Además de la oferta gastronómica, el festival contará con una feria de productos de belleza, merchandising y otros artículos vinculados con la cultura coreana.

El K-beauty, una de las tendencias que impulsó la popularidad de la cosmética coreana en el mundo, tendrá su propio espacio de la mano de KoraSkinLab y Skinko, mientras que Hyundai participará con una exhibición de vehículos.

La programación incluirá además la participación de Gloria Lee, conocida como Filum, influencer especializada en cosmética coreana y K-moda, quien dará una charla especial sobre hanbok, los trajes tradicionales coreanos. También habrá un taller de K-drama para conocer más sobre las producciones y series coreanas a cargo de Azu Madlum.

Durante toda la jornada, el escenario central ofrecerá una programación de música, danza y espectáculos. Habrá competencias de baile de K-pop, DJ sets, clases para aprender las coreogafías y un homenaje especial a BTS, además de una presentación de fandancers del grupo Saja Boys.

La apertura estará a cargo del conductor especializado en Asia, El Coppa, junto a la periodista Gisela Busaniche. Quienes presentarán a Yoon Company Danza Coreana, con sus danzas tradicionales y abanicos coreanos. También participará el grupo de percusión Nuripae Samulnori y se podrá ver una exhibición del arte marcial coreano KUMDO.

El recorrido incluirá además propuestas para acercarse a las costumbres y tradiciones del país, como caligrafía coreana, escritura de nombres con pincel y elaboración de nudos tradicionales, impulsadas por instituciones vinculadas con la enseñanza del idioma coreano en Argentina.

Una celebración de la cultura coreana en Buenos Aires

La jornada contará además con la presencia del embajador de la República de Corea en Argentina, S.E. Chong Hwa Lee, como parte de una celebración que busca fortalecer el intercambio cultural y los vínculos entre ambas comunidades.

Bajo el concepto de innovación, cultura y gastronomía, el festival busca acercar al público argentino distintas expresiones de Corea y generar un espacio de encuentro con una comunidad que forma parte de la diversidad cultural de Buenos Aires.

“La cultura coreana está despertando cada vez más interés en Argentina y queremos aprovechar ese entusiasmo para mostrar todo lo que Corea tiene para ofrecer. Hanguk Fest es una invitación a descubrir sus sabores, sus tradiciones y sus expresiones más actuales, pero también a generar un encuentro entre la comunidad coreana y el público argentino”, explica Andrés Chun, presidente de Hansang.

El festival es organizado por la Asociación Civil de Coreanos en Argentina y Hansang, la Asociación Civil de Gastronómicos Coreanos en Argentina, y cuenta con el apoyo de la Embajada de la República de Corea en Argentina, el Centro Cultural Coreano y KOTRA (Agencia de Promoción del Comercio y la Inversión de Corea).