El intendente de Luján ponderó el “encuentro de fe, emoción y unión que nos abrazó a todos”

El intendente de Luján, Leonardo Botto, destacó el impacto emotivo de la visita del Papa León XIV y aseveró que el distrito “fue el corazón espiritual de toda la Argentina”

“La Santa Misa presidida por el Papa León XIV, en el marco de su visita y despedida de nuestro país, fue un encuentro de fe, emoción y unión que nos abrazó a todos”, resumió el jefe comunal.

“Una misa que fue de todos los argentinos, sin distinciones, bajo el mismo cielo y bajo el mismo manto: el de nuestra Madre, la Virgen de Luján”, enfatizó a través de sus redes sociales.

Asimismo, puso de relieve que “desde este lugar tan especial, centro espiritual de la Nación, abrimos nuestros brazos para recibir a cada peregrino, a cada familia y a cada argentino que llegó para compartir este momento histórico”.

“Porque en Luján todos somos bienvenidos. Bajo el mismo manto de nuestra Madre”, resumió el alcalde lujanero.

En lo que hace a la ceremonia, indió que la “compartimos junto a autoridades provinciales y locales la histórica Santa Misa que presidió el Papa León XIV frente a nuestra Basílica, en su despedida de la Argentina”.

“Fue una celebración especial, con un lugar central para quienes más necesitan de nuestra solidaridad: representantes de Cáritas, Hogares de Cristo, personas con discapacidad, comunidades y organizaciones sociales de distintas regiones del país, que trabajan cotidianamente acompañando a personas y familias en situación de vulnerabilidad”, completó.

