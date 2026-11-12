Apuestas online: faltazos, comisión caída y fuerte cruce entre La Cámpora y PRO

La reunión ordinaria de la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires fracasó este jueves por falta de quórum. Una ola de ausencias sin aviso impidió que el cuerpo emitiera dictamen sobre los proyectos destinados a regular las apuestas en línea y abordar la ludopatía infantil.

Uno de los principales expedientes en debate pertenece al jefe de la bancada de Fuerza Patria y referente de La Cámpora, Facundo Tignanelli, quien impulsa la creación de un Régimen Integral para la Prevención y el abordaje de los riesgos asociados al Juego Online. La iniciativa ya había sido tratada en reuniones informativas previas, incluyendo una exposición del titular de Lotería de la Provincia, Gonzalo Atanasof.

“Solo la diputada Lucía Iañez había avisado su ausencia, el resto se había comprometido a participar. Sin embargo, no pudimos alcanzar el quórum ya que solo asistió el diputado Roberto Vázquez. Ya convocamos una nueva reunión para el próximo martes”, señaló la presidenta de la comisión, Micaela Olivetto (La Cámpora), tras el fracaso de la jornada.

Fuerte cruce entre Tignanelli y el PRO por el fondo de 700 mil millones

La caída de la convocatoria desató un duro intercambio político en redes sociales entre el oficialismo y la oposición en torno al alcance de la regulación y el destino de los recursos recaudados.

La postura de La Cámpora: Tignanelli apuntó directamente contra el lobby de las plataformas digitales y advirtió sobre el próximo encuentro legislativo: “Sabemos que afectamos intereses, avisamos que no iba a ser fácil. El martes próximo cada cual tiene que elegir qué intereses tiene ganas de representar. De un lado está el pueblo de la provincia de Buenos Aires, del otro 7 empresas con mucho poder, que nadie controla” .

La respuesta del PRO: Uno de los ausentes, el diputado Fernando Rovello , justificó su posición cuestionando la creación de un fondo específico contemplado en la iniciativa oficialista: “Presentamos un proyecto que combate y regula en serio la ludopatía infantil, pero no cuenten conmigo para crear un fondo ridículo de 700 mil millones de pesos para ser manejado como caja política de La Cámpora” . Además, remarcó que el juego clandestino representa el 80% del mercado ilegal en territorio bonaerense.

La réplica oficialista: Tignanelli salió al cruce de las críticas y defendió el esquema de financiamiento: “El fondo que creamos se asigna directamente a los clubes de barrio y a los deportistas. Es un poco más de 700 mil millones lo que estamos queriendo sacarle a los dueños de las licencias para mitigar el desastre que están haciendo en la sociedad bonaerense”, retrucó, acusando al legislador opositor de defender el negocio de las licenciatarias.

Quiénes fueron los diputados ausentes

Más allá del cruce con el bloque amarillo, el faltazo generalizado expuso diferencias internas y transversales en la Legislatura bonaerense. Según trascendió tras el levantamiento de la reunión, tampoco asistieron ni dieron aviso previo Diego Garciarena (UCR), Francisco Adorni (La Libertad Avanza), Fabián Luayza (Nuevos Aires), ni los legisladores referenciados en los jefes comunales Marcela Basualdo y Juan Pablo de Jesús (referenciado en los intendentes). Tampoco asistió Lucía Iáñez (MDF), pero había anticpado su ausencia.