jueves 12 de noviembre de 2026 - Edición Nº4618

Economía | 12 nov 2026

COSTO DE VIDA

Según el INDEC, una familia necesita $1.690.000 por mes para no ser pobre

La Canasta Básica Total subió 3,5% mensual en octubre y superó por más de un punto a la inflación general del 2,2%. En tanto, el umbral de indigencia registró un incremento del 3,1%.

Elevadísimo costo de vida.
TAGS: INFLACIóN, POBREZA, INDIGENCIA, INDEC, CANASTA BáSICA, FAMILIA

Luego de difundir el dato de inflación, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este jueves 12 de noviembre que un hogar compuesto por cuatro integrantes necesitó ingresos por $1.690.000 durante octubre de 2026 para superar el umbral de pobreza. El valor representa un incremento del 3,5% respecto de septiembre.

Según el informe oficial de Valorización mensual de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total, los costos esenciales volvieron a ubicarse significativamente por encima del nivel general de precios del mes, que marcó un 2,2% (y acumuló un 26,3% en los primeros diez meses del año, con un 33,1% interanual).

Cuánto subieron la pobreza y la indigencia en octubre

Al desagregar los dos indicadores que miden las líneas de ingreso en el Gran Buenos Aires, el organismo estadístico precisó las siguientes variaciones:

  • Canasta Básica Total (CBT): Registró un aumento mensual del 3,5% —por encima del 1,7% que había marcado en septiembre— y acumuló una suba interanual del 39,2%. Este indicador amplía la canasta alimentaria al incorporar bienes y servicios no alimentarios esenciales como indumentaria, transporte, salud y educación.

  • Canasta Básica Alimentaria (CBA): Tuvo una variación mensual del 3,1% y alcanzó un incremento interanual del 39,9%. Para cubrir exclusivamente sus necesidades alimentarias básicas y no caer en la indigencia, la misma familia tipo requirió $761.261 en octubre.

Cómo calcula el INDEC las canastas básicas

Para determinar el valor de la Canasta Básica Alimentaria, el organismo toma como unidad de referencia al denominado adulto equivalente: un varón adulto de entre 30 y 60 años con actividad física moderada, a partir del cual se calculan los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para cubrir un mes de alimentación.

La selección de los alimentos y sus cantidades se establece en función de los hábitos de consumo relevados por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo), mientras que las necesidades del resto de los integrantes del grupo familiar se ponderan de manera proporcional según su sexo y edad.

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