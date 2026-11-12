Caputo atribuyó la suba de la inflación de octubre al recorte de Zona Fría

El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó la aceleración de la inflación de octubre —que se ubicó en el 2,2% según informó este jueves el INDEC— al impacto directo de los cambios aplicados en el Régimen de Zona Fría. A través de un mensaje en su cuenta oficial de la red social X, el titular del Palacio de Hacienda explicó que el recorte de subsidios en las tarifas de gas, impulsado y sancionado por el Gobierno, se trasladó a las boletas y presionó sobre el índice general.

De hecho, el reporte oficial del organismo estadístico reflejó que la división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles lideró los incrementos del mes con un salto del 4,2%, impulsada precisamente por las actualizaciones en el servicio de gas.

“El dato del mes se vio impactado por las modificaciones en el Régimen de Zona Fría, que incidieron en la variación registrada en la división vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, puntualizó Caputo al analizar las cifras difundidas por el organismo estadístico.

EN OCTUBRE LA INFLACIÓN FUE DE 2,2% Y LA INFLACIÓN NÚCLEO DE 1,5%, LA MÁS BAJA EN 15 MESES ✅ El IPC Nacional registró una variación de 2,2% mensual, desagregada en una variación de 1,5% en el IPC Núcleo, 5,5% en la categoría Estacionales y 2,9% en Regulados ✅ La variación mensual en la inflación núcleo fue la menor desde julio de 2025. Cabe destacar que, con excepción de dicho mes, no se había observado una inflación núcleo tan baja desde enero de 2018. A su vez, la media móvil de 3 meses de la inflación núcleo fue la más baja desde enero de 2018 ✅ El dato del mes se vió impactado por las modificaciones en el Régimen de Zona Fría, que incidieron en la variación registrada en la división vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles ✅ La variación interanual del IPC Nacional fue de 33,1%, registrando una desaceleración por tercer mes consecutivo. A nivel desagregado, el IPC Núcleo registró una variación de 30,7% interanual, en tanto las categorías Estacionales y Regulados se incrementaron 28,2% y 43,7%, respectivamente ✅ Entre las divisiones con menor variación interanual se destacó prendas de vestir y calzado, con una suba de 10% en relación a octubre de 2025 — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 12, 2026

El foco en la inflación núcleo y la desaceleración interanual

Pese a que el nivel general volvió a superar la barrera del 2% mensual, el ministro puso el acento en la dinámica subyacente de los precios y destacó que el IPC Núcleo perforó ese piso al ubicarse en el 1,5%, el menor registro en los últimos 15 meses.

En su publicación, Caputo enumeró los principales puntos del desempeño inflacionario de octubre: