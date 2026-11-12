jueves 12 de noviembre de 2026 - Edición Nº4618

Economía | 12 nov 2026

ANTE EMPRESARIOS

Con la inflación en alza, Milei ratificó el rumbo económico

Horas después de que el INDEC informara una aceleración en los precios de octubre, el Presidente encabezó un evento empresarial en el que defendió la desregulación y proyectó llegar al 90% de los mercados mundiales para 2031.

Javier Milei en la Gala Endeavor Argentina 2026.
TAGS: JAVIER MILEI, INFLACIóN, ECONOMíA, DESREGULACIóN, APERTURA COMERCIAL

El presidente Javier Milei encabezó este jueves 12 de noviembre el cierre de la Gala Endeavor Argentina 2026, realizada en el salón Rut Haus de la ciudad de Buenos Aires, donde defendió la política de apertura comercial y desregulación económica de su gestión y trazó una hoja de ruta de largo plazo en materia de comercio exterior.

Las declaraciones del mandatario se produjeron horas después de que el INDEC difundiera el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, que registró una suba mensual del 2,2% y mostró una aceleración respecto del mes previo. Sin detenerse en esa cifra, Milei centró su exposición ante empresarios y emprendedores en la inserción internacional de la Argentina y en la continuidad de su programa económico.

“Nuestra idea es, de acá al 2031, llegar a los mercados del 90% del planeta”, afirmó el jefe de Estado, al proyectar una estrategia que trasciende su actual período presidencial.

En esa línea, Milei sostuvo que al momento de asumir la Presidencia la Argentina accedía a menos del 10% de la población mundial, mientras que en la actualidad ese alcance trepó al 30%. Asimismo, destacó que el país logró la apertura de más de 500 mercados, un avance que vinculó directamente con la ampliación de oportunidades comerciales para los productores locales.

Apertura económica, desregulación y respaldo al Gabinete

Durante su discurso, el Presidente insistió en la necesidad de profundizar la integración comercial y eliminar trabas regulatorias para impulsar la actividad privada:

  • Coeficiente de apertura: Milei planteó que "Argentina debería tener un coeficiente de apertura del 90%" y explicó que el objetivo central es ampliar el tamaño del mercado para potenciar los rendimientos crecientes y acelerar el crecimiento económico.

  • Reconocimiento a áreas de gestión: En el mismo tramo de su alocución, el mandatario elogió el desempeño del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y destacó también la labor del Ministerio de Capital Humano, cartera a la que atribuyó un papel relevante en el desarrollo económico de largo plazo.

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