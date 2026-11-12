Con la inflación en alza, Milei ratificó el rumbo económico

El presidente Javier Milei encabezó este jueves 12 de noviembre el cierre de la Gala Endeavor Argentina 2026, realizada en el salón Rut Haus de la ciudad de Buenos Aires, donde defendió la política de apertura comercial y desregulación económica de su gestión y trazó una hoja de ruta de largo plazo en materia de comercio exterior.

Las declaraciones del mandatario se produjeron horas después de que el INDEC difundiera el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, que registró una suba mensual del 2,2% y mostró una aceleración respecto del mes previo. Sin detenerse en esa cifra, Milei centró su exposición ante empresarios y emprendedores en la inserción internacional de la Argentina y en la continuidad de su programa económico.

“Nuestra idea es, de acá al 2031, llegar a los mercados del 90% del planeta”, afirmó el jefe de Estado, al proyectar una estrategia que trasciende su actual período presidencial.

En esa línea, Milei sostuvo que al momento de asumir la Presidencia la Argentina accedía a menos del 10% de la población mundial, mientras que en la actualidad ese alcance trepó al 30%. Asimismo, destacó que el país logró la apertura de más de 500 mercados, un avance que vinculó directamente con la ampliación de oportunidades comerciales para los productores locales.

#inflación 💸📈 Costo de vida por las nubes: una familia ya necesita $ 1.690.000 por mes para no ser pobre El INDEC informó que un hogar de cuatro integrantes necesitó ingresos por $ 1.690.000 durante octubre para superar el umbral de pobreza. La Canasta Básica Total aumentó 3,5% en apenas un mes, por encima de la inflación general del 2,2%. 📌 Canasta Básica Total: subió 3,5% mensual y 39,2% interanual. 📌 Umbral de pobreza: $ 1.690.000 para una familia tipo de cuatro integrantes. 📌 Canasta Básica Alimentaria: aumentó 3,1% en octubre y 39,9% interanual. 📌 Umbral de indigencia: la misma familia necesitó $ 761.261 solamente para cubrir sus necesidades alimentarias básicas. 🛒 El dato muestra que durante octubre los gastos esenciales avanzaron con bastante más fuerza que el nivel general de precios: mientras la inflación fue del 2,2%, la canasta que determina la línea de pobreza trepó 3,5%. 😣 La CBT no contempla únicamente alimentos: también incorpora bienes y servicios indispensables como indumentaria, transporte, salud y educación. La CBA, en cambio, determina el ingreso mínimo necesario para cubrir los requerimientos alimentarios y no caer en la indigencia. 👉 https://t.co/HktAMZTQAk 💬 ¿Los ingresos de los hogares pueden seguirle el ritmo a este aumento del costo de vida? #INDEC #Pobreza #CanastaBásica #Inflación #CostoDeVida #Economía #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) November 12, 2026

Apertura económica, desregulación y respaldo al Gabinete

Durante su discurso, el Presidente insistió en la necesidad de profundizar la integración comercial y eliminar trabas regulatorias para impulsar la actividad privada: