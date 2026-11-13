Los chicos empiezan a tomar alcohol cada vez antes en Argentina

En la previa del Día Mundial sin Alcohol, que se conmemora cada 15 de noviembre, Walter Martello a cargo del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, presentó un informe que cruza datos de ventas con relevamientos de consumo. Su conclusión: el alcohol no bajó, se mudó.

Según datos de la consultora Scentia, en 2025 la venta de bebidas alcohólicas cayó 8,9% en supermercados y autoservicios, pero creció 15,3% en kioscos y almacenes y otro 15,3% en el comercio electrónico. En el total de canales relevados, el volumen no bajó: subió 2,3%.

La tendencia se profundizó en 2026. En el primer semestre, el consumo masivo cayó 2,9%, mientras que las bebidas con alcohol crecieron 2,6% y fueron la única canasta en alza. La venta online de alcohol aumentó 37,7% en el semestre.

“El alcohol no bajó: se mudó. Salió de la caja del súper y llegó al kiosco de la esquina y al celular, que son justamente los lugares donde el control de edad es más débil”, explicó Walter Martello, Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires.

4,5 millones de litros por día

Para dimensionar la fecha, la Defensoría estimó que en el país se venden más de 4,5 millones de litros de vino y cerveza por día: el equivalente a 2,5 millones de botellas de vino y 5,5 millones de latas de cerveza, más de 3.100 litros por minuto. La cifra es un piso, porque no incluye el fernet —la tercera bebida alcohólica más vendida del país—, los aperitivos, los destilados ni el consumo en bares y restaurantes.

Se empieza cada vez antes

El relevamiento del Observatorio, realizado junto a la Dirección General de Cultura y Educación entre estudiantes bonaerenses de 12 a 21 años, muestra que 7 de cada 10 chicos y chicas empezaron a tomar antes de los 15 años, y 12 de cada 100 lo hicieron antes de los 12. Por primera vez, las chicas superan a los varones: el 77,7% probó alcohol antes de los 14 años, contra el 71,5% de ellos. Además, el consumo adolescente migró de la cerveza a bebidas de alta graduación como el fernet, el vodka y el gin.

“Los canales que más crecen son los que están más cerca de los chicos y donde menos se controla la edad. La crisis cambió dónde se compra el alcohol, no cuánto se toma. El problema no es de bolsillo: es de prevención”, sostuvo Martello.

El riesgo se concentra en los que menos tienen

El informe también releva una brecha social a partir de un estudio reciente de la Ciudad de Buenos Aires: toman más alcohol los sectores de mayores ingresos (72,8% en el último mes, contra 49,2% en los más pobres), pero el consumo de riesgo se duplica en los hogares de nivel socioeconómico muy bajo (9% contra 4,4%) y llega al 11,8% entre quienes solo tienen cobertura pública de salud.