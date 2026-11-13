Messi vuelve al Monumental: River e Inter Miami jugarán amistoso con varias figuras de Qatar 2022

River Plate y el Inter Miami se enfrentarán en un partido amistoso el próximo martes 19 de enero, en lo que será el regreso de Lionel Messi al Estadio Monumental de Núñez, tras lo que fue su despedida de la Selección Argentina.

🔜 Se viene 𝐔𝐧 𝐞𝐧𝐜𝐮𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐌𝐨𝐧𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥: River Plate 🆚 @InterMiamiCF 📆 19 de enero 2027 🏟️ Estadio Monumental https://t.co/latxs050FM — River Plate (@RiverPlate) November 13, 2026

El amistoso fue confirmado de manera conjunta por ambos clubes a través de un posteo en las redes sociales, donde se destaca que se viene “un encuentro monumental”.

En la imagen que acompañó al anuncio se destaca la presencia de Lionel Messi, además de Rodrigo de Paul, el uruguayo Luis Suárez y el brasilero Casemiro. Por el lado de River, aparecen Gonzalo Montiel, Thiago Almada, Ángel Correa y Nicolás Otamendi, todos ellos campeones en el Mundial de Qatar 2022 con el equipo albiceleste.

Como quedó dicho, lña última vez que el crack rosarino pisó el césped del Monumental fue el pasado 6 de octubre, en la goleada 3-0 a Benín durante su despedida con la camiseta nacional.

Los otros choques con equipos argentinos

Este partido contra River representará el quinto enfrentamiento de Messi contra un equipo argentino. Los primeros tres fueron jugando para el Barcelona: 2-1 a Estudiantes y 3-0 a River en la final del Mundial de Clubes 2009 y 2015, respectivamente, y 3-0 a Boca en el Trofeo Joan Gamper. Finalmente, en 2024 enfrentó a Newell’s con el Inter Miami en un partido que terminó igualado sin goles.