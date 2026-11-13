Ministra de Kicillof condenó el modelo libertario: “Nos está destrozando a todos los argentinos”

La ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis, cuestionó el programa económico del Gobierno de Javier Milei y advirtió que la persistencia de la inflación, la recesión y la pérdida de empleo ponen en evidencia el fracaso de las principales promesas del oficialismo.

En declaraciones a Radio 10, la funcionaria sostuvo que el último dato de inflación del 2,2 % mensual confirma que el Gobierno no logró consolidar la estabilización económica que había prometido. Además, estimó que la inflación anual podría ubicarse entre el 31 y el 34 por ciento.

“Pone de manifiesto la gran mentira que estableció este Gobierno, diciéndonos, por ejemplo, que este año la inflación iba a ser del 10 %. Por supuesto, prácticamente ya está triplicada esta inflación para el 2026”, contrastó.

En ese sentido, consideró que también se está derrumbando el relato oficial sobre el rumbo de la economía; “Es un modelo que prometía estabilización y crecimiento y hasta ahora no dio ninguna de las dos”.

La exministra de Economía de la Nación advirtió que el deterioro no se limita a las variables macroeconómicas, sino que tiene consecuencias directas sobre la estructura productiva y las condiciones de vida de la población. “Argentina va rompiendo capacidades, va rompiendo empresas y va rompiendo empleo”, describió.

Pobreza creciente

Durante la entrevista con Gustavo Sylvestre, la ministra puso el foco en el impacto de la situación económica sobre los ingresos familiares y advirtió que el aumento del costo de vida continúa deteriorando el poder adquisitivo.

“La canasta básica en este último dato de inflación aumentó 3,5 %, o sea, la pobreza sigue creciendo en Argentina”, indicó.

“Una familia tipo necesitó casi 1.700.000 pesos para no ser pobre y los salarios promedio son $1.400.000. Entonces se hace muy difícil para las familias”, graficó Batakis.

Para la ministra del Gobierno de Axel Kicillof, el presidente Milei mantiene una posición dogmática que le impide revisar el programa económico, pese a sus consecuencias sociales. “Yo creo que tiene una cuestión muy dogmática, que no quiere mejorar nada de la economía porque él cree en este modelo, pero es un modelo que nos está destrozando a todos los argentinos”, cuestionó.

En esa línea, consideró que el mandatario solamente podría modificar su orientación económica ante una presión externa: “Este hombre, este presidente que tenemos, no va a cambiar su idea, excepto que tenga una imposición de parte de los centros de poder económicos a nivel mundial”.

“Maquillaje contable”

Batakis también puso en duda la consistencia de las cuentas públicas y advirtió sobre los compromisos pendientes con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según explicó, el organismo todavía no había elaborado el informe de revisión que habilitaría los desembolsos previstos, debido a que Argentina no estaría cumpliendo con las metas acordadas.

“El Fondo Monetario todavía no hizo el informe porque no se están cumpliendo con las metas”, sostuvo.

Y lanzó una de sus definiciones más contundentes de la entrevista: “Me parece que hay un maquillaje contable muy fuerte, pero que en definitiva esto lo sufre la gente”.

La economista también cuestionó la estrategia oficial de reducir la intervención del Estado bajo el argumento de que el sector privado ocuparía los espacios que dejaba vacantes. “Ellos tenían la tesis de que si el Estado se retiraba, y por eso achicaron, despidieron, sacaron planes, etcétera, ese espacio que dejaba el Estado iba a venir el sector privado a ocuparlo. Y eso no sucedió”, remarcó.

Otro de los ejes de su análisis fue la fuerte caída de la inversión pública y sus consecuencias sobre el desarrollo económico.

Batakis señaló que la inversión en capital, que anteriormente representaba entre el 1,3 y el 1,4 % del Producto Bruto Interno, actualmente se ubicaría en torno al 0,32 por ciento.

“Un país que no invierte en rutas, que no invierte en gasoductos, que no invierte en vivienda, no se desarrolla, no crece. Y Argentina necesita crecer”, enfatizó.

En relación con las proyecciones de crecimiento económico para este año, que ubican la expansión en torno al 1 %, la titular de la cartera de Hábitat advirtió que ese promedio esconde fuertes desigualdades entre sectore

Explicó que el crecimiento está concentrado fundamentalmente en actividades como Vaca Muerta, el campo y la minería, mientras que las ramas productivas urbanas, que tienen mayor capacidad de generar empleo, continúan retrocediendo.

“Si le sacás esos tres sectores a ese dato, lo que te muestra es que todas las actividades que generan empleo, actividades urbanas, todas cayeron”, explicó.

Y concluyó con una advertencia sobre las consecuencias sociales de ese proceso: “Entonces, vos vas a tener ciudades que lamentablemente van a estar deshilachadas, porque no tenés ese organizador que es el trabajo”.