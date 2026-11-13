Sierra de la Ventana, paraíso de descanso y bienestar

El calendario nos comienza a recordar que pronto llegarán las tradicionales fiestas de Navidad y Año Nuevo, como también la de ir planificando las vacaciones de verano. Es entonces que se presenta un destino para ser tenido en cuenta: Sierra de la Ventana, ubicado en el partido de Tornquist en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires.

Este destino significa descubrir lugares no tradicionales, dignos de conocer y disfrutar. Calles arboladas, aire puro, majestuosas sierras y paisajes bucólicos, a lo que le sumamos las diversas localidades que componen la comarca serrana que ofrecen un amplio abanico de posibilidades para vivir y experimentar momentos inolvidables y donde la naturaleza es la gran protagonista.

Sierra de la Ventana junto a estas localidades vecinas muy cercanas entre sí, conservan un ritmo de vida pausada y un paisaje que invita a desconectarse de la rutina y del stress por el que a veces nos sentimos invadidos en ciudades grandes.

A 560 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, nos presenta la vida misma, verdes sierras que enamoran, cursos de aguas que recorren el paisaje serrano convirtiendo al destino en una alternativa para quienes buscan combinar descanso, caminatas y actividades al aire libre. Y sin duda que el momento culmen es llegar al Parque Provincial Tornquist y pararse frente al cerro que le da nombre y observar esa magnífica ventana que muestra la cima de la montaña y que le da nombre al lugar.

Visitar Sierra de la Ventana es recorrer el pueblo con tiempo, detenerse a observar el paisaje y descubrir las propuestas de sus habitantes como la exquisita gastronomía artesanal y los productos regionales, sinónimos de identidad y que también forman parte de la experiencia del visitante. Hay restaurantes, casas de té, cafés y cervecerías artesanales, junto con propuestas que incorporan carnes, quesos, chacinados, vinos y otros productos de la región.

Llegar a este lugar es arribar también a una serie de pueblos todos muy cercanos entre sí, que nos cuentan de su historia, arquitectura y atractivos paisajísticos, pudiendo de esta manera armar un circuito histórico y cultural: Saldungaray aporta patrimonio histórico y obras vinculadas con Francisco Salamone; Villa Ventana con sus calles arboladas, talleres artesanales y las ruinas del antiguo Club Hotel y Tornquist completa el recorrido con su plaza histórica y arquitectura monumental. Ferias, productos regionales y pequeños espacios culturales acompañan el movimiento turístico.

Sierra de la Ventana sin duda es un destino ideal para parejas, familias y viajeros interesados en caminar, pedalear o simplemente bajar el ritmo y disfrutar de cada paso que da o lo que el paisaje brinda ante sus ojos.

“Tornquist es el distrito que lo tiene todo: sierras, arroyos, vegetación. Cada rincón tiene su encanto, pueblos pintorescos, lugares cargados de historia y leyendas que te hacen viajar al pasado. Aventura, emoción, adrenalina, paz y descubrir a cada paso nuevas experiencias a lo que se suman aromas y sabores de producción local que harán despertar todos los sentidos. Un destino soñado, con magia en cada rincón y donde cada visitante encuentra su lugar para disfrutarlo solo o junto a los suyos. Tantas cosas para vivir en un solo lugar”, resumen desde la Dirección de Turismo local.

Festividades para vivir en primera persona

2 al 5 de enero Fiesta Provincial de Reyes Magos

13 y 24 de enero Fiesta Provincial de la Golondrina

Cómo llegar

Desde la ciudad de Buenos Aires hay aproximadamente 560 kilómetros por ruta y el viaje en auto demanda unas siete horas. También existen conexiones en ómnibus hacia la zona y para quienes prefieran combinar avión y ruta, es aéreo a Bahía Blanca y luego por ruta los 100 kilómetros hasta el destino

¿Y a la hora de alojarse?

Days Inn Sierra de la Ventana, se presenta como el hotel que ofrece lo que todo viajero anhela. El hotel forma parte de una cadena internacional, único de esta categoría en la zona y que fuera inaugurado hace poco tiempo. Está ubicado en pleno centro del pueblo, rodeado de campos, árboles y con las magníficas vistas panorámicas al Cerro Tres Picos.

El huésped cuenta con habitaciones totalmente equipadas, amplias, luminosas y cómodas camas, aire acondicionado, bañera con hidromasaje (incluyendo categorías como Doble Deluxe, Superior y Cuádruple), con vistas maravillosas a las sierras. Dispone de piscina exterior y solarium, piscina cubierta climatizada, jacuzzi, sauna seco y sauna húmedo.

Ofrece también la opción de “Día de Spa” para no huéspedes. El hotel incluye sin cargo desayuno continental o buffet. A la hora de almorzar y cenar el restaurante Los Cerros ofrece platos regionales y terraza, bar/cafetería y servicio a la habitación. En caso que visite el destino en compañía de niños menores de 12 años, el hotel ofrece el llamado “Family Plan”, en donde dos menores se alojan sin cargo compartiendo habitación con dos adultos.

Entre otros servicios el huésped cuenta con un Casino a pocos metros, Wi-Fi gratis, estacionamiento gratuito, recepción 24 horas y un salón multifuncional para eventos con capacidad para hasta 200 personas.

Con esta propuesta, Sierras de la Ventana se consolidó como un destino turístico integral, combinando naturaleza, patrimonio cultural, gastronomía y alojamiento de nivel internacional. Days Inn Sierra de la Ventana, es un lugar ideal para el descanso con estilo y la conexión con el paisaje.

“Conocer la región es sorprenderse a cada paso con sus múltiples bondades, sus atardeceres soñados y la armonía del entorno natural. La experiencia se completa con el confort, la calidez y la excelente hospitalidad que ofrecemos desde el hotel”, subraya el gerente general, Marcos Benítez.

