“Regalada”, “muerta de hambre” y “te mato a palos”: feroz pelea entre Wanda Nara y la China Suárez

Un video con audio de una violenta discusión a los gritos entre Wanda Nara y María Eugenia "la China" Suárez en la puerta de la propiedad de Mauro Icardi en Nordelta se filtró este viernes 13 de noviembre en el programa televisivo Puro Show , sumando un nuevo capítulo al conflicto judicial y familiar que involucra a las tres figuras.

El episodio había tenido lugar el viernes anterior en la vivienda conocida como "La casa de los sueños", ubicada en el barrio privado La Isla, cuando la conductora acudió junto a su pareja, Martín Migueles, y efectivos policiales para retirar a su hija mayor. Según trascendió, el procedimiento se activó luego de que la menor enviara correos denunciando presuntas agresiones físicas por parte de su padre, situación que derivó en una denuncia penal contra el futbolista por presuntas lesiones leves agravadas en la fiscalía de Tigre.

De acuerdo con lo reconstruido en el ciclo televisivo, al llegar al domicilio salió a la puerta la China Suárez para intervenir en el intercambio, lo que desató el cruce cara a cara. El plano cerrado de la filmación —donde apenas se distinguen el cuello y el mentón de la actriz— indica que el registro fue captado por ella misma con su teléfono celular mientras ocurría el altercado.

Qué se escucha en los audios filtrados y el cruce paralelo

En los fragmentos difundidos al aire, se oye a Wanda Nara lanzar insultos y amenazas directas contra la actriz en medio de la discusión:

Insultos y descalificaciones: En el audio se escucha a la conductora gritarle frases como "Regalada, muerta de hambre" , "Sos una negra de mierda que estás acá por plata, pelotuda" y "prostituta" .

Amenazas explícitas: En otro tramo de la grabación se oyen advertencias directas de agresión física, entre ellas "Te mato yo a palos, idiota" .

La respuesta de la actriz: Frente a esa advertencia, Suárez replicó: "¿A quién vas a matar a palos?" .

El cruce entre Migueles e Icardi: Durante la misma jornada también trascendió otra grabación realizada por el propio Mauro Icardi, en la que Martín Migueles lo encara en presencia de la Policía y le advierte: "Donde te cruzo, te rompo la boca".

El descargo de Wanda Nara y la aclaración sobre la edición

#WandaNara 🔥 Wanda Nara le respondió a Mauro Icardi con fotos junto a sus hijas tras su duro mensaje 📲 El futbolista publicó un descargo desde un avión tras sus vacaciones en México y lamentó la ausencia de Francesca e Isabella. “Hay dos lugares a mi lado que en este viaje quedaron vacíos”, escribió. 💥 Además, lanzó una frase que generó repercusión: “Pronto podrán disfrutar con su Papi todo lo lindo que les están robando en su niñez”. 👀 Horas después, Wanda se mostró junto a las nenas camino al colegio Lincoln, donde participaron del International Day. La empresaria compartió imágenes con la camiseta de la Selección Argentina y expresó su orgullo por Isabella. ⚡ Sin responder directamente, sus publicaciones volvieron a alimentar el cruce mediático entre ambos. 👉 Las fotos y los detalles de un nuevo capítulo en la pelea entre Wanda e Icardi, en ANDigital. 📌https://t.co/mS41vWEIwy #WandaNara #MauroIcardi #Wanda #Icardi #ChinaSuárez #Espectáculos #Farándula #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) October 24, 2026

Luego de que el video se viralizara en redes sociales y portales, Wanda Nara publicó un descargo en sus historias de Instagram en el que confirmó que era su voz la que se escuchaba en el material, aunque cuestionó que el registro hubiera sido difundido de forma recortada.

"Faltan frases, editaste, dije más cosas... Me tocaron mis hijos, no respondí de mí", escribió la conductora para explicar su reacción durante el episodio en Nordelta.

Por su parte, desde el panel de Puro Show, la periodista Angie Balbiani aclaró que la grabación original tiene una duración mucho mayor y explicó que la producción debió recortar distintos tramos antes de ponerla al aire para cumplir con la medida cautelar vigente que prohíbe difundir material o referencias que involucren a menores de edad.