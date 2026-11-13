viernes 13 de noviembre de 2026 - Edición Nº4619

Policiales y Judiciales | 13 nov 2026

Tragedia

Explosión en Lanús: confirmaron un muerto, 30 heridos y dos personas desaparecidas

El Municipio de Lanús confirmó que una persona falleció en el lugar de la explosión de un caño de gas ocurrida este viernes en Remedios de Escalada. Siete de los heridos permanecen internados en estado de gravedad, mientras continúan los operativos de búsqueda.

Una persona fallecida por la explosión en Remedios de Escalada.
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La explosión de un caño de gas en Remedios de Escalada, partido de Lanús, dejó como saldo una persona fallecida, 30 heridos y dos personas desaparecidas, según confirmó oficialmente el municipio en su último reporte sobre el dramático episodio ocurrido este viernes 13 de noviembre.

A través de un comunicado oficial y de las declaraciones del director de Defensa Civil, Claudio Arale, las autoridades locales brindaron detalles sobre las consecuencias del siniestro y el estado de las personas afectadas.

Explosión en Lanús: una persona fallecida y dos desaparecidas

El Municipio confirmó que una persona perdió la vida en el lugar de la explosión. Además, informó que se mantiene activa la búsqueda de otras dos personas que permanecen desaparecidas.

Los operativos de emergencia continúan en la zona, mientras los equipos intervinientes trabajan para asistir a las víctimas y avanzar en las tareas correspondientes.

Treinta heridos: siete permanecen internados en estado de gravedad

De acuerdo con el informe oficial, el sistema de emergencias asistió a un total de 30 personas heridas como consecuencia de la explosión y el posterior incendio.

Del total de afectados, siete presentan cuadros de gravedad y permanecen internados: seis en el Hospital Interzonal de Agudos Evita y uno en el Hospital Narciso López.

En tanto, otras 13 personas permanecen en observación, aunque fuera de peligro, mientras que las diez restantes recibieron el alta médica.

Quemaduras y politraumatismos entre los afectados

Las autoridades municipales indicaron que entre las lesiones registradas se encuentran quemaduras y politraumatismos, provocados por la onda expansiva y el incendio que se produjo posteriormente.

El episodio generó un importante operativo de emergencia en Remedios de Escalada, con la intervención de los equipos de Defensa Civil y los servicios de asistencia sanitaria.

Mientras se actualiza la información sobre las víctimas, las autoridades mantienen los operativos en el lugar y continúan trabajando para establecer las circunstancias del hecho.

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