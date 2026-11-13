Explosión en Lanús: confirmaron un muerto, 30 heridos y dos personas desaparecidas

La explosión de un caño de gas en Remedios de Escalada, partido de Lanús, dejó como saldo una persona fallecida, 30 heridos y dos personas desaparecidas, según confirmó oficialmente el municipio en su último reporte sobre el dramático episodio ocurrido este viernes 13 de noviembre.

A través de un comunicado oficial y de las declaraciones del director de Defensa Civil, Claudio Arale, las autoridades locales brindaron detalles sobre las consecuencias del siniestro y el estado de las personas afectadas.

#explosion 💥🚨 Pánico en Remedios de Escalada: pincharon un caño de gas y un comercio voló por los aires Una violenta explosión sacudió el centro de Remedios de Escalada, partido de Lanús, luego de que trabajadores de MetroGAS que realizaban una obra perforaran accidentalmente un caño de gas. La acumulación provocó un estallido que destruyó un local comercial y generó momentos de enorme tensión en la zona. 📌 El episodio ocurrió durante trabajos que se realizaban en la vía pública. 📌 Tras la rotura de la cañería, el gas se habría filtrado hacia un comercio cercano. 📌 La explosión provocó importantes destrozos materiales y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia. 📌 Bomberos, Defensa Civil y personal de la empresa distribuidora de gas trabajaron en el lugar para controlar la situación. 💥🤯 El estruendo sorprendió a comerciantes, vecinos y personas que circulaban por el centro de la localidad. Las imágenes posteriores al estallido muestran la magnitud de los daños provocados en el inmueble afectado. 🚑🚒🚓 Las autoridades desplegaron un perímetro de seguridad mientras se realizaban las tareas para cortar el suministro y determinar las circunstancias exactas en las que se produjo la perforación del caño y la posterior explosión. 👉 https://t.co/DBfk2u0LUC 💬 ¿Deberían endurecerse los controles antes de realizar excavaciones sobre redes de gas? #RemediosDeEscalada #Lanús #Explosión #FugaDeGas #Bomberos #Policiales #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) November 13, 2026

Explosión en Lanús: una persona fallecida y dos desaparecidas

El Municipio confirmó que una persona perdió la vida en el lugar de la explosión. Además, informó que se mantiene activa la búsqueda de otras dos personas que permanecen desaparecidas.

Los operativos de emergencia continúan en la zona, mientras los equipos intervinientes trabajan para asistir a las víctimas y avanzar en las tareas correspondientes.

https://t.co/Gl1AU7xcqy — Lanús Gobierno (@lanusmunicipio) November 13, 2026

Treinta heridos: siete permanecen internados en estado de gravedad

De acuerdo con el informe oficial, el sistema de emergencias asistió a un total de 30 personas heridas como consecuencia de la explosión y el posterior incendio.

Del total de afectados, siete presentan cuadros de gravedad y permanecen internados: seis en el Hospital Interzonal de Agudos Evita y uno en el Hospital Narciso López.

En tanto, otras 13 personas permanecen en observación, aunque fuera de peligro, mientras que las diez restantes recibieron el alta médica.

Quemaduras y politraumatismos entre los afectados

Las autoridades municipales indicaron que entre las lesiones registradas se encuentran quemaduras y politraumatismos, provocados por la onda expansiva y el incendio que se produjo posteriormente.

El episodio generó un importante operativo de emergencia en Remedios de Escalada, con la intervención de los equipos de Defensa Civil y los servicios de asistencia sanitaria.

Mientras se actualiza la información sobre las víctimas, las autoridades mantienen los operativos en el lugar y continúan trabajando para establecer las circunstancias del hecho.