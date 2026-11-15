domingo 15 de noviembre de 2026 - Edición Nº4621

Política | 13 nov 2026

RUMBO A 2027

Emilio Monzó aseguró que Javier Milei “no tiene ninguna posibilidad de ser reelecto”

El exdiputado nacional consideró que el Gobierno debería comenzar a pensar en un reemplazante del Presidente. Mencionó a Patricia Bullrich y Diego Santilli como posibles alternativas y planteó la necesidad de una renovación en el liderazgo del oficialismo.

Emilio Monzó.
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El exdiputado nacional Emilio Monzó puso en duda las posibilidades de reelección de Javier Milei en 2027 y consideró que el oficialismo debería comenzar a evaluar quién podría reemplazarlo. En declaraciones al canal de streaming Ahora Play, mencionó a Patricia Bullrich y Diego Santilli como posibles figuras para encabezar una eventual renovación política dentro del espacio gobernante.

“Creo que hoy el Gobierno ya tendría que estar pensando en quién es el reemplazante de Milei. La reemplazante puede ser Patricia, puede ser Santilli, puede ser el movimiento de Bullrich en ese sentido. Ella misma, en el fondo, está reclamando eso”, expresó Monzó.

En ese marco, el dirigente comparó la situación del actual Presidente con la experiencia del gobierno de Mauricio Macri y sostuvo que el expresidente tenía mejores perspectivas de continuidad electoral que las que observa actualmente para Milei.

“Nosotros lo hicimos también, esta experiencia la vivimos. Vos te das cuenta que no te llega. Mauricio estaba muy por encima de Milei, con mucha más posibilidad de reelegirse. Milei, para mí, no tiene ningún tipo de posibilidad de ser reelecto presidente en la Argentina”, afirmó.

Monzó cuestionó las perspectivas electorales de Milei para 2027

Al referirse a las encuestas y los sondeos de opinión, Monzó sostuvo que el nivel de respaldo al Gobierno se encuentra más cerca del 30% que del 40%. En su análisis, ese escenario representa un elemento central para evaluar las aspiraciones electorales del oficialismo de cara a las próximas elecciones presidenciales de 2027.

“La foto hoy es que Milei está cada vez más cerca de 30 que de 40. Hoy abajo de 35 te lo dan todas las encuestas. Ninguna te lo da arriba de 35”, señaló.

El exlegislador también hizo referencia a las dificultades que, según su interpretación, suelen enfrentar los oficialismos cuando una elección presidencial se define en segunda vuelta o balotaje. En ese sentido, consideró que la estructura política que sostiene al Gobierno de Javier Milei presenta debilidades que podrían incidir en ese escenario.

“El punto es que en la segunda vuelta los oficialismos tienen problemas. Y mucho más este tipo de oficialismo, que son personas frágiles en las estructuras que lo podrían sostener”, manifestó.

El planteo de una renovación dentro del oficialismo

Finalmente, Monzó insistió en que las posibilidades de una nueva candidatura de Javier Milei están complicadas y planteó que el espacio debería buscar una renovación de su liderazgo, aunque sin abandonar necesariamente las ideas que actualmente representa.

“En casi todos los países de Occidente que han ido a la reelección lo han perdido. Yo creo que la reelección de Milei está muy complicada”, sostuvo.

Como cierre, el exdiputado planteó la posibilidad de sostener las ideas que cuentan con respaldo social, pero con una figura política que tenga un estilo diferente al del actual mandatario.

“Tendrían que buscar una renovación en sus propias ideas, que hay mucha gente que las avala, pero con una persona con formas totalmente distintas”, concluyó.

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