Emilio Monzó aseguró que Javier Milei “no tiene ninguna posibilidad de ser reelecto”

El exdiputado nacional Emilio Monzó puso en duda las posibilidades de reelección de Javier Milei en 2027 y consideró que el oficialismo debería comenzar a evaluar quién podría reemplazarlo. En declaraciones al canal de streaming Ahora Play, mencionó a Patricia Bullrich y Diego Santilli como posibles figuras para encabezar una eventual renovación política dentro del espacio gobernante.

“Creo que hoy el Gobierno ya tendría que estar pensando en quién es el reemplazante de Milei. La reemplazante puede ser Patricia, puede ser Santilli, puede ser el movimiento de Bullrich en ese sentido. Ella misma, en el fondo, está reclamando eso”, expresó Monzó.

En ese marco, el dirigente comparó la situación del actual Presidente con la experiencia del gobierno de Mauricio Macri y sostuvo que el expresidente tenía mejores perspectivas de continuidad electoral que las que observa actualmente para Milei.

“Nosotros lo hicimos también, esta experiencia la vivimos. Vos te das cuenta que no te llega. Mauricio estaba muy por encima de Milei, con mucha más posibilidad de reelegirse. Milei, para mí, no tiene ningún tipo de posibilidad de ser reelecto presidente en la Argentina”, afirmó.

‼️EMILIO MONZÓ: "MILEI NO TIENE NINGUNA POSIBILIDAD DE SER REELECTO" @monzoemilio en #AhoraPlay con @Cejota63 y @GiuliMaglietti Mirá la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. https://t.co/gl3JepRPVS — Ahora Play (@ahora_play) November 13, 2026

Monzó cuestionó las perspectivas electorales de Milei para 2027

Al referirse a las encuestas y los sondeos de opinión, Monzó sostuvo que el nivel de respaldo al Gobierno se encuentra más cerca del 30% que del 40%. En su análisis, ese escenario representa un elemento central para evaluar las aspiraciones electorales del oficialismo de cara a las próximas elecciones presidenciales de 2027.

“La foto hoy es que Milei está cada vez más cerca de 30 que de 40. Hoy abajo de 35 te lo dan todas las encuestas. Ninguna te lo da arriba de 35”, señaló.

El exlegislador también hizo referencia a las dificultades que, según su interpretación, suelen enfrentar los oficialismos cuando una elección presidencial se define en segunda vuelta o balotaje. En ese sentido, consideró que la estructura política que sostiene al Gobierno de Javier Milei presenta debilidades que podrían incidir en ese escenario.

“El punto es que en la segunda vuelta los oficialismos tienen problemas. Y mucho más este tipo de oficialismo, que son personas frágiles en las estructuras que lo podrían sostener”, manifestó.

El planteo de una renovación dentro del oficialismo

#Elecciones2027 🗳️🟣 Fuerte arenga de Karina Milei: “Vamos a lograr la reelección y la transformación de Argentina” La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, llamó a profundizar el trabajo territorial de La Libertad Avanza y puso como objetivo la reelección de Javier Milei. Lo hizo durante la Jornada de Gestión Pública y Legislativa, junto a Martín Menem y dirigentes del espacio. 📌 El encuentro reunió a 100 profesionales de Neuquén y Salta y tuvo como anfitriona a la senadora nacional Nadia Márquez. 📌 Karina Milei destacó el crecimiento de LLA y pidió a militantes y equipos que lleven las ideas del espacio “al vecino, al amigo”. 📌 “Con que vayan y convenzan a dos, esos dos convencerán a otros dos. Así vamos haciendo un montón”, arengó. 📌 Martín Menem, por su parte, destacó el trabajo de Federico Sturzenegger y afirmó que las desregulaciones impulsadas por el Gobierno tuvieron impacto sobre la producción y las exportaciones. 🗣️“Nosotros hacemos una parte, pero también necesitamos de la gente que nos acompañe, de los equipos que trabajen, de la gente que haga territorio”, sostuvo Karina Milei. Y explicitó el objetivo electoral: “Vamos a lograr la reelección de Javier y la transformación de Argentina”. 👉 https://t.co/JfjbzWw6hZ 💬 ¿Cómo impactará la estrategia territorial de La Libertad Avanza en la carrera hacia las elecciones de 2027? #KarinaMilei #JavierMilei #LaLibertadAvanza #Politica #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) November 5, 2026

Finalmente, Monzó insistió en que las posibilidades de una nueva candidatura de Javier Milei están complicadas y planteó que el espacio debería buscar una renovación de su liderazgo, aunque sin abandonar necesariamente las ideas que actualmente representa.

“En casi todos los países de Occidente que han ido a la reelección lo han perdido. Yo creo que la reelección de Milei está muy complicada”, sostuvo.

Como cierre, el exdiputado planteó la posibilidad de sostener las ideas que cuentan con respaldo social, pero con una figura política que tenga un estilo diferente al del actual mandatario.

“Tendrían que buscar una renovación en sus propias ideas, que hay mucha gente que las avala, pero con una persona con formas totalmente distintas”, concluyó.