Escucha y liderazgo: la visita del Papa que abre una reflexión sobre salud mental

Por Catalina Irades (*)

Hay acontecimientos que pueden observarse desde distintos lugares. Una visita papal, por ejemplo, puede leerse desde la religión, la política, la historia o la cultura. Pero también puede ofrecernos una oportunidad para pensar algo que atraviesa todas esas dimensiones: la necesidad humana de ser escuchados, mirados, ( como en la clínica, que el profesional se IN CLINA al paciente).

Durante los distintos encuentros, hubo algo que llamó particularmente mi atención: la manera en que el Papa dio lugar a las diferentes voces de la Iglesia. Escuchó, miró, preguntó y ofreció la palabra. No parecía tratarse solamente de pronunciar un discurso, sino de generar un espacio para que otros pudieran expresar sus realidades.

Esa escena me llevó a pensar en las entrevistas laborales que realizan los buenos líderes. Una entrevista no debería ser un interrogatorio ni una instancia en la que alguien simplemente comunica lo que espera del otro. Es, ante todo, una oportunidad para conocer a quien tenemos enfrente: su historia, sus dificultades, sus capacidades y las condiciones en las que desarrolla su tarea.

Un líder que escucha puede comprender mejor dónde está parado su equipo y qué necesita para seguir trabajando.

El liderazgo no comienza cuando alguien habla. Muchas veces comienza cuando alguien está dispuesto a escuchar.

Vi esa posibilidad de escucha en la diversidad de las personas que tuvieron lugar en los encuentros: un sacerdote capellán de una cárcel, otro sacerdote que convive con una parálisis y plantea interrogantes sobre el cuidado. Realidades diferentes, problemáticas que no necesariamente aparecen en los grandes discursos, pero que forman parte de la vida cotidiana de las instituciones y de las personas que las integran.

Y aquí aparece una cuestión importante para pensar la salud mental: no alcanza con hablar de trabajo, techo o asistencia material, aunque todo eso sea indispensable. La condición humana es más compleja. Necesitamos recursos, pero también necesitamos reconocimiento, vínculos, escucha y un lugar desde el cual nuestra palabra tenga valor.

Cuando reducimos las problemáticas humanas exclusivamente a la asistencia, corremos el riesgo de caer en el asistencialismo. Atender una necesidad concreta es fundamental; comprender qué le sucede a una persona, qué lugar ocupa en su comunidad y qué posibilidades tiene de construir un proyecto de vida también lo es.

La salud mental no puede pensarse separada de esas condiciones.

La escucha también es una forma de cuidado

Otro aspecto que me llamó la atención fue la alegría y la necesidad de cercanía. En una época en la que podemos comunicarnos permanentemente a través de dispositivos, la presencia física sigue teniendo un valor particular. No todo vínculo puede reemplazarse por una pantalla. La cercanía, el encuentro y la posibilidad de compartir un espacio también construyen identidad y pertenencia.

En esa escena aparecieron expresiones muy nuestras: el canto, el pogo, la emoción colectiva, las maneras argentinas de celebrar y encontrarnos. La idiosincrasia no es un detalle decorativo de una sociedad. Es parte de su identidad. Integrar esas expresiones, sin exigir que todos se manifiesten de la misma manera, también supone reconocer la diversidad.

Me pareció igualmente valioso el cuestionamiento a los intentos de apropiación partidaria de lo religioso. La fe pertenece a una dimensión íntima y colectiva que no debería quedar reducida a una disputa por capital político.

Recuerdo una escena particular: un hombre de enorme poder económico compartiendo chocolates entre la gente. Más allá de quién fuera o de las interpretaciones que pudieran hacerse, me interesó lo que esa imagen permitía pensar: la posibilidad de encontrarse sin que las diferencias de posición social anulen la condición humana compartida.

La fe tiene algo de misterio. No necesariamente nos convierte en mejores personas de manera automática; muchas veces nos enfrenta con lo que somos, con nuestras contradicciones, nuestras necesidades y nuestros deseos.

Quizás por eso textos escritos hace tantos siglos continúan interpelándonos. Más allá de las creencias de cada uno, la Biblia contiene relatos que hablan de cuestiones profundamente humanas: el amor, la esperanza, la pérdida, el perdón, la culpa, el sufrimiento y la posibilidad de encontrar sentido.

Desde una lectura de la salud mental, no podemos desconocer el valor que tienen la esperanza, los vínculos significativos y la construcción de sentido en la vida de las personas. Cuando esas dimensiones se debilitan, el sufrimiento puede profundizarse y, en determinadas circunstancias, favorecer situaciones de aislamiento, depresión o consumos problemáticos.

No se trata de reemplazar políticas públicas, tratamientos ni respuestas profesionales por la fe. Se trata de comprender que el ser humano necesita distintas formas de sostén.

También observé algo que merece una reflexión: la crítica. Criticar no necesariamente significa destruir. Una crítica puede ser una oportunidad de construcción cuando permite revisar aquello que no funciona, reconocer diferencias y abrir conversaciones incómodas. El problema aparece cuando la diferencia se convierte en desprecio y el debate pierde su capacidad de producir algo nuevo.

En tiempos en los que parece que debemos elegir permanentemente entre buenos y malos, pensar desde la salud mental también implica recuperar la complejidad. Las personas y las instituciones no pueden comprenderse solamente desde etiquetas o posiciones enfrentadas.

Y entonces vuelvo a aquella primera escena: alguien que escucha a otros, que les concede la palabra, que los mira y reconoce que tienen algo para decir.

Quizás una de las grandes enseñanzas que podemos recuperar de esta visita no sea solamente religiosa. También sea institucional, social y humana.

La figura del Papa remite a una tradición de fe que reconoce en Jesucristo a Dios hecho hombre. Pero quien ocupa hoy ese lugar de conducción institucional es también un ser humano que debe ejercer una responsabilidad de liderazgo frente a otros seres humanos.

Y eso nos permite pensar en algo que excede a la Iglesia: necesitamos liderazgos humanos.

En las empresas, en los gobiernos, en las escuelas, en las familias y en nuestras comunidades. Liderazgos capaces de escuchar antes de responder, de hablar con honestidad, de reconocer las diferencias y de comprender que detrás de cada función existe una persona.

Porque una institución no se fortalece solamente cuando comunica sus objetivos. Se fortalece cuando quienes la integran sienten que tienen un lugar, que su palabra importa y que alguien está dispuesto a escuchar lo que sucede.

La escucha no resuelve todos los problemas, pero puede ser el comienzo de una transformación. Y, en materia de salud mental, sentirse reconocido nunca debería ser un privilegio.



(*) Psicóloga-Consultora