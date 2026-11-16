ATE propuso que ministros y secretarios pasen a monotributo: el cálculo que hizo sobre los sueldos

Luego de las declaraciones del secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, quien argumentó públicamente a favor del crecimiento del empleo informal y además afirmó ante la Cámara de Diputados que “hay personas que no quieren trabajar en relación de dependencia y prefieren ser monotributistas”, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) propone que los ministros, secretarios, subsecretarios y directores de empresas públicas pasen a ser monotributistas y facturen la mitad de su sueldo.

“Ya que destacan tanto el crecimiento del empleo precario, ¿por qué entonces cada uno de los funcionarios no empieza a facturar por solo la mitad de su percepción actual?”, planteó el secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar.

Según el informe de distribución del ingreso del INDEC, el salario promedio del trabajo registrado es más del doble que el del empleo informal: $1.433.794 contra $706.204 en el segundo trimestre de 2026. En otras palabras, un trabajador informal gana menos de la mitad que uno con empleo registrado.

El dirigente sindical aseguró que “no quieren al Estado cuando es para estar al servicio del pueblo pero, cuando se trata de su bolsillo, se abrazan a él y no lo quieren soltar”, y agregó: “Esta es una iniciativa seria que (el ministro de Desregulación, Federico) Sturzenegger debiera compartir y rápidamente implementar. Es el funcionario al que más le gusta ahorrar y podría cumplir así con su obsesión de pagarle al FMI”.

AHORA!! DESDE ATE PROPONEMOS QUE TODOS LOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO PASEN A SER MONOTRIBUTISTAS Y FACTUREN LA MITAD DE SU SUELDO ACTUAL!! CON ESTA INICIATIVA, EL ESTADO SE AHORRARÍA MÁS DE $12.146 MILLONES ANUALES!! Cordero defendió el crecimiento del empleo informal y dijo en Diputados que hay personas que prefieren ser monotributistas. Entonces, ya que destacan tanto el crecimiento del empleo precario, ¿Por qué cada uno de los Ministros, Secretarios, Subsecretarios y Directores de empresas públicas no empieza a facturar por solo la mitad de su percepción actual? Datos oficiales del INDEC indican que el salario informal hoy es la mitad del formal. Hablamos de 9 ministros que cobran $8.553.548 por mes, 50 secretarios que cobran $7.834.476 y 134 subsecretarios que cobran $7.115.645, además de los directores de 33 empresas públicas, con sueldos que promedian $14,3 millones mensuales y un máximo en YPF de USD 83.000 por mes. NO QUIEREN AL ESTADO cuando es para estar al servicio del pueblo, pero cuando se trata de su bolsillo se abrazan a él y no lo quieren soltar. Es una iniciativa SERIA que @fedesturze debiera compartir y rápidamente implementar. Es el funcionario al que más le gusta ahorrar y podría cumplir así con su obsesión de pagarle al FMI. Que Cordero, siendo la máxima autoridad laboral, argumente a favor del empleo informal es una franca demostración del ROTUNDO FRACASO de la reforma laboral. Se va a cumplir un año desde que la implementaron y no para de destruirse el empleo. Hasta ahora, el AJUSTE es para nosotros y para ellos solo los PRIVILEGIOS. — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) November 15, 2026

“Que Cordero, siendo la máxima autoridad laboral, argumente a favor del crecimiento del empleo informal es una franca demostración acerca del rotundo fracaso de la reforma laboral”, dijo.

Aguiar destacó que “se va a cumplir un año desde que la implementaron y no para de destruirse el empleo. Hasta ahora, el ajuste es para nosotros y para ellos solo los privilegios”.

De acuerdo con el organigrama oficial, el Estado cuenta con 9 ministros que cobran $8.553.548,01 mensuales, 50 secretarios que cobran $7.834.476,01 y 134 subsecretarios que cobran $7.115.645,06. Con estos valores, tomados de información pública actualizada hasta agosto de 2026, el sindicato estimó que el ahorro anual en sueldos sería de $8.533.213.023,08 si pasaran a facturar la mitad de su sueldo, además del ahorro generado por las descargas sociales, que incluyen aportes jubilatorios y obra social.

La propuesta de ATE incluye a los directores de 33 empresas donde el Estado tiene propiedad mayoritaria. En ellas, los sueldos promedian $14.300.000 mensuales, aunque en algunos casos las remuneraciones superan ampliamente ese valor, como ocurre con el cargo directivo más alto de YPF, cuyo sueldo es de USD 83.000 mensuales, equivalentes a $130.310.000. A partir de estos valores, el sindicato estima que el ahorro adicional es de $3.613.260.000 anuales, totalizando $12.146.473.023.

Los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), indican que hay 2.214.863 monotributistas, 8,7% más desde noviembre del 2023, mientras que hay 4,2% menos de empleados bajo relación de dependencia. Más de la mitad de los monotributistas activos en dicho sistema pertenece a la categoría A, cuyo tope de facturación es de $12.000.000 anuales.



Además, el monotributo no incluye aguinaldo, vacaciones pagas, aportes del empleador, cobertura de ART ni indemnización por despido, y quienes están inscriptos en ese régimen quedan fuera de los convenios colectivos y, por lo tanto, de las paritarias.

