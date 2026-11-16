Semana de la Música en La Plata: el folklore copó el Camping Municipal

En el marco de la segunda edición de la Semana de la Música, la Municipalidad de La Plata realizó “Posta Querandíes – Tradición e Identidad”, un encuentro dedicado al folklore que reunió a reconocidos artistas nacionales y locales en el Camping Municipal.

El evento contó con la presencia del intendente de La Plata, Julio Alak; la secretaria de Cultura, Ana Negrete; el secretario general de la comuna, Norberto Gómez; y el asesor general del Municipio, Jorge Lescano, entre otras autoridades.

Tras el emotivo homenaje a Mercedes Sosa en las escalinatas de la Catedral, la jornada se desarrolló el último domingo y ofreció una amplia variedad de espectáculos musicales y expresiones de danza tradicional, además de una feria de artesanos y propuestas gastronómicas.

Durante la celebración se presentaron reconocidos artistas como Vislumbre del Esteko, Tomás Lipán, Antonio Tarragó Ros, Milena Salamanca, Pancho Santaren y Sikuris Aymará, quienes formaron parte de una programación dedicada a poner en valor la música y las tradiciones populares argentinas.

La propuesta también contó con las actuaciones de Carla Nieto y Los Díaz Pasan Volando, Alejandra Rodríguez, La Gomería, Ezequiel Romano, Gretel Toloza, Lorena Salomón y Emanuel Gabotto, entre otros exponentes del género.

Asimismo, la Escuela de Danzas Tradicionales José Hernández y José Luis Redondo con el Pericón Nacional aportaron distintas expresiones de la danza folclórica a una celebración que combinó música, cultura e identidad.

La actividad integró la programación de la Semana de la Música, que continuará hasta el domingo 22 de noviembre con espectáculos de rock, tango, jazz, música clásica y otros géneros en distintos escenarios de La Plata.

En ese marco, este lunes desde las 17 horas en Plaza Rocha tendrá lugar la gran final de La Plata Rock, el certamen que reunió a más de mil proyectos musicales de la ciudad.