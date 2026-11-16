Caputo aseguró que “gana el Presidente en primera vuelta en cualquier circunstancia”

El ministro de Economía, Luis Caputo, se justificó por su pronóstico fallido de “los 18 meses de la historia”, al tiempo que se mostró muy confiado en la reelección de Javier Milei.

Siete meses después del día en que el titular del Palacio de Hacienda anunciara que comenzaban “los mejores 18 meses” de la historia argentina en materia económica, no sólo no hubo crecimiento, sino que el Gobierno no logró mantener la baja de la inflación y hubo un fuerte crecimiento del riesgo país.

El funcionario explicó en declaraciones a Radio Mitre que su pronóstico no se cumplió por el contexto externo y en mayor medida por “el temor de que regrese el kirchnerismo al poder”.

“Hubiera esperado obviamente que la situación internacional no fuera la que fue. Hay dos cosas me sorprendieron. Una fue la prolongación del shock internacional y la violencia. Se duplicó prácticamente el precio del petróleo y las tasas internacionales subieron a niveles que no se veían. Por eso creció el riesgo país”, arguyó Caputo.

“También influye el factor interno, el temor de mucha gente a que vuelva el kirchnerismo. Cuando vos ves la tasa del mercado implícita entre 27 y 28, pos elecciones está casi en el 30 %. Esto es un dato, más que incertidumbre, es temor al kirchnerismo”, alertó.

Por otra parte, pese a que la inflación llegó a 2,2 % en octubre, muy lejos del índice que comenzara con “0” prometido por Javier Milei, aseveró que el año que viene la economía estará estabilizada.

“El kirchnerismo no es alternativa, independientemente de que la economía crezca al 1, 2 o 4 por ciento. Hay una lectura simplista que dice si la economía no crece al 4% vuelve el kirchnerismo. No pasa eso, ya hay un cambio. No veo escenario en que su mayoría la gente vota kirchnerismo. Gana el Presidente en primera vuelta en cualquier circunstancia”, enfatizó.

En igual tono, consignó que “volver al modelo anterior es imposible, es querer tener un país con más pobres. Está claro que el camino es este, lo que no quiere decir que esto sea claro para todo el mundo. Así como la inflación es el impuesto más regresivo, la inestabilidad para mucha gente es un negocio en sí mismo, que se acostumbró a vivir de la inestabilidad”.

📣 "Las elecciones 2027 son una declaración como país si queremos ser serios o no": la definición del ministro de Economía Luis "Toto" Caputo de cara a las presidenciales, con @edufeiok https://t.co/bJ6vSDam9C — Radio Mitre (@radiomitre) November 16, 2026

“Hoy hay mucho más claro la diferencia entre un modelo y otro y después la gente elegirá y es muy importante las elecciones del año que viene. Es una oportunidad, una declaración como país si queremos ser un país serio o no”, finalizó el ministro.