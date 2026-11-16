Toma fuerza la movilización al Congreso por la Ley de Discapacidad

Desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad convocan a las organizaciones, instituciones prestadoras, trabajadores, familias y a toda la sociedad a estar presentes frente al Congreso de la Nación. Será para acompañar este jueves desde las 11 horas una instancia fundamental para el sector: el tratamiento en el Senado del proyecto de Ley de Discapacidad, que ya cuenta con media sanción de Diputados.

“Queremos que este proyecto se convierta en ley y permita avanzar hacia un sistema de prestaciones sostenible, con previsibilidad y garantías para las personas con discapacidad y quienes trabajan diariamente para asegurar sus derechos”, puntualizaron los referentes del Foro.

En igual tesitura, dieron cuenta que “la jornada representa una instancia decisiva para miles de personas con discapacidad que necesitan respuestas concretas frente a la crisis que atraviesa el sector. La continuidad de las prestaciones, el financiamiento del sistema y las condiciones necesarias para garantizar los apoyos constituyen demandas urgentes que requieren una respuesta legislativa”.

Desde el Foro sostienen que “garantizar los derechos de las personas con discapacidad exige decisiones políticas, recursos suficientes y un compromiso efectivo del Estado. La continuidad de las prestaciones y la sostenibilidad del sistema son condiciones indispensables para asegurar la autonomía, la calidad de vida y el ejercicio de derechos”.

“Durante su reciente visita a la Argentina, el Papa León XIV dejó un mensaje que interpela a toda la sociedad y, especialmente, a quienes tienen responsabilidades de gobierno: ‘El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a las personas con discapacidad’. Sus palabras nos invitan a reflexionar sobre el país que queremos construir y sobre la responsabilidad de traducir ese reconocimiento en políticas públicas concretas”, cerraron.