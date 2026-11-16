Una nueva encuesta nacional de la consultora Tendencias midió las preferencias electorales de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y registró un escenario de paridad entre el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el presidente Javier Milei en una eventual primera vuelta.

De acuerdo con el relevamiento, Kicillof alcanzaría el 34% de los votos, mientras que Milei obtendría el 33,8%. En tercer lugar se ubicaría la dirigente del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, con el 10,4%, seguida por Juan Schiaretti, con el 7,1%.

El estudio también registró un 6,3% de votos en blanco o nulos y un 8,4% de personas que todavía no definieron su voto.

Qué pasaría en un eventual balotaje

El escenario cambia al proyectar una segunda vuelta entre el actual Presidente y el gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Según los datos de Tendencias, Kicillof alcanzaría el 47,4% de los votos, frente al 36,9% de Milei. La diferencia entre ambos sería de 10,5 puntos porcentuales.

En ese escenario, el 6,4% manifestó que votaría en blanco, el 5,1% aseguró que no concurriría a votar y el 4,2% todavía no definió su posición.

El piso y el techo electoral de los candidatos

El relevamiento también analizó el nivel de adhesión y rechazo que generan distintos dirigentes políticos. En el caso de Milei, el 28,3% afirmó que lo votaría con seguridad, mientras que un 7,9% señaló que podría elegirlo. En contrapartida, el 58,4% aseguró que nunca lo votaría.

Para Kicillof, el 23,5% manifestó que lo votaría con seguridad y otro 21,5% sostuvo que podría hacerlo. De esta manera, su potencial electoral alcanzaría el 45%. El 48,5% respondió que nunca lo elegiría.

El estudio también incluyó a otros dirigentes, entre ellos Sergio Massa, Patricia Bullrich y Myriam Bregman. En el caso de Bullrich, el voto seguro fue del 10,1%, el registro más bajo entre los cinco dirigentes evaluados en ese indicador.

Cómo se realizó la encuesta

El trabajo de Tendencias se realizó sobre una muestra de 5.578 casos a nivel nacional, mediante un relevamiento online entre el 26 de octubre y el 2 de noviembre de 2026. El estudio informó un margen de error de +/- 1,3%.

Los resultados representan una medición de intención de voto en el período relevado y no constituyen una proyección del resultado electoral de 2027.