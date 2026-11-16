El Gobierno de Javier Milei impulsa un nuevo proyecto de reforma electoral que propone suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones de 2027 y habilitar, de manera excepcional, un sistema de listas colectoras. La modificación forma parte de las negociaciones que la Casa Rosada mantiene con gobernadores y bloques aliados para reunir los apoyos necesarios en el Congreso.

El nuevo borrador deja atrás la propuesta original de eliminar definitivamente las primarias y plantea, en cambio, suspenderlas por única vez para el próximo proceso electoral. La decisión responde a las resistencias de sectores aliados que no estaban dispuestos a acompañar la eliminación permanente del mecanismo.

A cambio, el oficialismo incorporó una alternativa que permitiría a distintas fuerzas políticas presentar sus propias listas legislativas bajo una misma candidatura presidencial. La iniciativa también suma cambios vinculados con Ficha Limpia, otro de los puntos que reclaman los bloques dialoguistas.

#Elecciones2027 🗳️📊 Encuesta 2027: Kicillof y Milei, cabeza a cabeza en primera vuelta y con 10 puntos de diferencia en un eventual balotaje Una nueva encuesta nacional de la consultora Tendencias midió distintos escenarios de cara a las presidenciales de 2027. En primera vuelta aparece una paridad casi absoluta entre Axel Kicillof y Javier Milei, pero el escenario cambia al proyectar una segunda vuelta entre ambos. 📌 Primera vuelta: Kicillof alcanza el 34 % y Milei el 33,8 %. 📌 Más atrás aparecen Myriam Bregman con 10,4 % y Juan Schiaretti con 7,1 %. 📌 En un eventual balotaje, Kicillof obtiene 47,4 % frente al 36,9 % de Milei, una diferencia de 10,5 puntos porcentuales. 📌 En esa segunda vuelta, el 6,4 % votaría en blanco, el 5,1 % no iría a votar y el 4,2 % todavía no sabe qué haría. 😡👎🏼 El relevamiento también muestra diferencias en los niveles de adhesión y rechazo. El 58,4 % asegura que nunca votaría a Milei, mientras que en el caso de Kicillof ese porcentaje alcanza el 48,5 %. El potencial electoral medido para el gobernador bonaerense llega al 45 %, frente al 36,2 % del Presidente. ☎️ La encuesta fue realizada de manera online sobre 5.578 casos a nivel nacional, entre el 26 de octubre y el 2 de noviembre de 2026, y presenta un margen de error de +/- 1,3 %. Se trata de una fotografía de la intención de voto en ese período y no de una proyección del resultado electoral. 👉 https://t.co/6Djrsa3YdP 💬 ¿Cómo imaginás que puede evolucionar la disputa electoral entre Milei y Kicillof de acá a 2027? #AxelKicillof #JavierMilei #Elecciones2027 #Encuestas #Balotaje #Política #Argentina #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) November 16, 2026

Cómo funcionarán las listas colectoras en las elecciones de 2027

Uno de los principales cambios del proyecto es la habilitación de las listas colectoras para los comicios de 2027. El mecanismo permitirá que una misma fórmula presidencial de una agrupación nacional sea acompañada, en un distrito, por dos columnas de candidatos legislativos.

En la práctica, la candidatura presidencial de Javier Milei podría aparecer en la Boleta Única de Papel junto a dos listas para el Congreso: una correspondiente a La Libertad Avanza y otra perteneciente a una fuerza política aliada, con distinta denominación.

El texto establece que esta posibilidad tendrá carácter excepcional y regirá únicamente para el proceso electoral de 2027. La candidatura presidencial se repetirá de manera idéntica en ambas columnas, que deberán ubicarse una junto a la otra en la boleta.

Sin embargo, los votos obtenidos por cada agrupación distrital se contabilizarán por separado. Además, la segunda lista deberá cumplir con las condiciones previstas en el proyecto y no podrá acompañar a otra candidatura presidencial.

La propuesta busca ofrecer una herramienta electoral a los gobernadores aliados, aunque genera dudas entre algunos legisladores. Una de las objeciones es que la autorización de la segunda columna dependerá de las condiciones que establezca la agrupación nacional, por lo que no todos los socios tendrían garantizada su participación.

La negociación con gobernadores y aliados para suspender las PASO

La habilitación de las colectoras es parte de la negociación que el Gobierno mantiene con mandatarios provinciales y legisladores de la UCR, el PRO y otros bloques dialoguistas. El objetivo de la Casa Rosada es asegurar los votos necesarios para avanzar con la suspensión de las primarias.

Las conversaciones se desarrollan en medio de diferencias sobre el alcance de la reforma. Algunos senadores todavía no definieron su postura y otros plantean reparos sobre el funcionamiento del sistema de colectoras.

Entre las preocupaciones aparece el posible impacto de la división de votos en la distribución de bancas mediante el sistema D'Hondt. Legisladores advierten que la competencia de dos listas legislativas bajo una misma candidatura presidencial podría modificar el reparto de escaños y afectar la representación de las minorías.

Por eso, aunque la habilitación de las colectoras representa una concesión del oficialismo para sumar respaldos, todavía no garantiza el acompañamiento de todos sus aliados.

El debate de la reforma electoral en el Senado

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por el legislador libertario Agustín Coto, fue convocada para este martes 17 de noviembre a las 15. La intención del oficialismo es conseguir quórum y reunir las firmas necesarias para emitir un dictamen de mayoría.

La Libertad Avanza busca avanzar con el despacho para llevar el proyecto al recinto el próximo 26 de noviembre, fecha que maneja como tentativa. Para aprobar la iniciativa necesitará al menos 37 votos en el Senado.

Las negociaciones continuaban este lunes, con dudas entre algunos de los bloques que podrían acompañar la propuesta. El oficialismo necesita cerrar los acuerdos antes de avanzar con el tratamiento parlamentario y todavía debe resolver diferencias sobre distintos aspectos del texto.

Ficha Limpia: qué propone el nuevo proyecto de Milei

El borrador también incorpora un régimen de Ficha Limpia, con un alcance que contempla no solo delitos vinculados con la corrupción, sino también otros delitos dolosos.

La propuesta establece que no podrán ser candidatos a cargos electivos nacionales quienes tengan una condena por un delito doloso confirmada en segunda instancia. Para que la restricción se aplique en un determinado proceso electoral, esa confirmación deberá haberse producido antes del 31 de diciembre del año anterior a los comicios.

En caso de que la condena sea confirmada durante el año electoral, la inhabilitación comenzaría a tener efecto una vez finalizado ese proceso.

De esta manera, el Gobierno busca incorporar al proyecto uno de los reclamos de sectores aliados que consideran necesario establecer nuevas condiciones para las candidaturas. La discusión de este punto, junto con la suspensión de las PASO y las listas colectoras, formará parte del debate que comenzará en el Senado.