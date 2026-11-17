El presidente de la Nación, Javier Milei, participó este lunes de la cena del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) en el Alvear Palace Hotel, donde destacó el papel de los empresarios en el crecimiento económico. “La clave es tener empresarios que se la jueguen”, afirmó, y sostuvo que quienes resuelven problemas de la gente al ofrecer bienes de mejor calidad a un mejor precio “se convierten en benefactores sociales”.

“La clave está en generar ahorro e inversión”, aseguró el líder libertario en el marco del 85º aniversario de la asociación y ante representantes de las grandes cámaras empresarias de la Argentina.

“Para eso se necesita respetar los derechos de propiedad, lo que hicimos en este gobierno desde el primer día”, agregó. Además, aseguró que su gestión es activa en la defensa de estos derechos con la baja de impuestos y las medidas que desregulan.

El mandatario sostuvo que, para que la Argentina vuelva a ser un país grande, los empresarios deben asumir ese papel. Los invitó a ser “benefactores sociales ganando mucho dinero, porque eso es lo que crea prosperidad”.

Durante su discurso, Milei también se refirió a la importancia del capital humano para la innovación y del progreso tecnológico para el aumento de la productividad. Además, resaltó las oportunidades y perspectivas de la economía argentina que se abrieron gracias a las reformas ejecutivas. “Tenemos negocios para hacer”, indicó.

“Miren lo que está pasando en energía con el petróleo y con el gas, en la minería con el litio, las tierras raras, el oro y el cobre, en economía del conocimiento y cómo está revalorizándose el campo desde que bajamos las retenciones”, enumeró.

“Sigo sosteniendo que los impuestos son un robo, aun siendo un jefe de Estado. Se terminó la estafa de la mentira del Estado en la Argentina”, bramó y prometió que para 2031 se devolverá en impuestos un valor aproximado de 500 000 millones de dólares. “Trabajamos activamente para devolverle la riqueza a sus creadores”, completó.

Discurso del Presidente Javier Milei en la cena del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) 2026. https://t.co/5YSwRlNqTf — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 17, 2026

El mandatario fue distinguido por su labor pública por la titular del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, Bettina Bulgheroni, y estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Pablo Quirno; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

También estuvieron los presidentes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi; la Cámara de Comercio y Servicios, Natalio Grinman; la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino; la Unión Industrial Argentina, Martín Rapallini; la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss; y la Asociación de Bancos de Argentina, Claudio Cesario.