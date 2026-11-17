El analista político Gustavo Córdoba se refirió al debate en torno a la continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias y el escenario político de cara a las próximas elecciones.

“Discutir un instrumento es agotar la capacidad intelectual en discutir la nada misma”, alertó en torno a la iniciativa del Gobierno para suspender las elecciones primarias.

“Con PASO o sin PASO, el Gobierno debería estar más preocupado por mejorar la economía y no por ver qué zancadilla eventual le puede poner al principal partido opositor”, indicó el consultor en declaraciones a la AM 530.

Asimismo, el politólogo indicó que “hay otro elemento que está bueno poder plantear y que es que hoy el antimileísmo, en términos de sentimientos políticos, es equivalente o superior al antiperonismo”.

“Entonces, si hacemos un corte hoy y vamos a un escenario de balotaje, tenemos un dilema tanto para Milei como para el peronismo, porque ambos son rechazados en términos mayoritarios”, sentenció el titular de Zuban Córdoba & Asociados.