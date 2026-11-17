El subsecretario de Economía Social y Productiva de La Matanza, Héctor “Toty” Flores, expresó públicamente su respaldo a una eventual candidatura del intendente Fernando Espinoza a gobernador de la provincia de Buenos Aires en las elecciones de 2027.

A través de una publicación en su cuenta de X, el funcionario planteó la necesidad de que Espinoza encabece la propuesta electoral y lo postuló para suceder a Axel Kicillof en la Gobernación bonaerense.

“Desde La Matanza queremos a Fernando Espinoza como próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires. Necesitamos dirigentes con experiencia, compromiso y conocimiento del territorio. ¡Fernando Espinoza Gobernador 2027!”, escribió Flores.

El pronunciamiento constituye uno de los primeros respaldos públicos a una posible candidatura del jefe comunal matancero para disputar el Sillón de Dardo Rocha en 2027. El mensaje también instala el nombre de Espinoza en las primeras expresiones políticas vinculadas con la sucesión provincial.

Flores tiene una trayectoria política vinculada a la Coalición Cívica y fue diputado nacional por ese espacio dentro de Cambiemos. Durante años estuvo relacionado con el armado político de Elisa Carrió, antes de incorporarse, en marzo de 2026, al gabinete municipal de Espinoza como subsecretario de Economía Social y Productiva.

Desde La Matanza queremos a Fernando Espinoza como próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires. Necesitamos dirigentes con experiencia, compromiso y conocimiento del territorio. ¡Fernando Espinoza Gobernador 2027! ✌️ #Espinoza #Espinoza2027 — Toty Flores (@TotyFlores) November 17, 2026

✅ La Matanza: Un histórico dirigente de Lilita Carrió se sumó al gabinete de Fernando Espinoza ✋🏽 El exdiputado Héctor "Toty" Flores asumió como subsecretario de Economía Social y Productiva. 💬 “Dimos un gran paso hacia el futuro, estamos fundando un movimiento de unidad nacional que trasciende al propio peronismo”, aseveró el intendente. 📌https://t.co/mlt3loeDVS #TotyFlores #Espinoza #LaMatanza #peronismo #UnidadNacional #Politica #andigital — ANDigital (@ANDigitalOK) March 7, 2026

La crítica de Flores al PRO y a Mauricio Macri por las PASO

El respaldo a Espinoza se conoció horas después de que Flores cuestionara la decisión del PRO y Mauricio Macri de acompañar al Gobierno nacional en la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

De esta manera, el funcionario de La Matanza combinó dos pronunciamientos políticos: por un lado, expresó su apoyo a una eventual candidatura de Espinoza para la Gobernación bonaerense y, por otro, manifestó su desacuerdo con la postura del PRO frente a la reforma del sistema electoral.

Los posicionamientos se producen en un escenario de reacomodamientos políticos de cara a las elecciones de 2027, cuando comenzará a definirse la disputa por la sucesión de Kicillof en la provincia de Buenos Aires.