La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado de la Nación, Patricia Bullrich, bajó los decibeles a la tensión con el presidente Javier Milei, aunque evaluó que para que el Gobierno gane las elecciones del año próximo, “la gente debe sentir los beneficios del esfuerzo ahora”.

“Tenemos que ganar las elecciones, lograr que el proyecto reelija, y para que reelija tiene haber algunos cambios, para que la gente sienta que apuesta a algo que la tiene adentro”, enfatizó durante su participación en un panel en el Finance Summit.

“Ahí hay que poner el foco este año, pensar cómo va a llegar cada argentino, para renovar la esperanza. Cada persona va a decidir si renueva una esperanz; si lo hace significa que la gente nos dijo que el proyecto le traerá un beneficio en los próximos cuatro años. Para que pase eso, hay que percibir algo de ese beneficio ahora”, insistió la exministra de Seguridad.

En torno a la crisis de ingresos, el salario medido en dólares “no está mal frente a países vecinos, pero cuando lo pensás en capacidad de consumo, los argentinos estaban acostumbrados a no pagar una cantidad de cosas, como la luz y los servicios, y eso genera reacomodamientos muy fuertes en los ingresos familiares”.

“Para no volver al péndulo necesitamos que a los argentinos que dependen de un salario, de la construcción, de la industria, que tiene que competir en igualdad de condiciones con cualquier país del mundo, les llegue ese empujón”, reiteró Bullrich.

Acto seguido, recalcó que “la gran clave es ganar la selecciones, para asegurar la continuidad del proyecto. Si hacés todo bien pero perdés las elecciones, no hiciste todo bien. Esa es la ratificación de que el rumbo se mantiene”.

Relación con Milei

En otro tramo de su exposición, la senadora dijo ser “socia del proyecto” y expresó que para revalidar los “seis millones de votos” que ella le aportó a la Libertad Avanza en la segunda vuelta electoral en 2023 hay que poner el foco en la economía.

“La Argentina tiene un tema y mucha gente dice soy liberal y me gusta el capitalismo, pero cuando no le llega (el beneficio) le gusta menos”, advirtió.

El rumbo es el correcto, pero necesita un refuerzo. Los argentinos que viven de un sueldo, la industria, la construcción y los pequeños comerciantes necesitan cambios que puedan sentir en su día a día. En estos años cambiamos y todo se movió mucho. El proyecto debe ser reelegido, pero también necesitamos que cada argentino sienta que eligió este proyecto, que es parte de él y que tiene un lugar en esta Argentina. Esa es la esperanza que tenemos que renovar. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 18, 2026

Consultada por cómo está su vínculo con el presidente Javier Milei de 1 a 10, la titular de la bancada oficialista en la Cámara alta respondió “10, como siempre”.

“Tenemos que ganar las elecciones sí o sí. Siempre las elecciones las padecés hasta el último día, a menos que tengas 30 puntos de diferencia. El factor mas importante es cómo está la economía de cada argentino. Ahí hay que poner el foco este año. Tiene que estar ahí, pensar cómo va a llegar cada argentino, para renovar la esperanza”, cerró.