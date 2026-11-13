Bullrich tensa la cuerda con el Gobierno: “Es con todos los argentinos”

La titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado de la Nación, Patricia Bullrich, afirmó que “estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad” en la Cámara alta, en la misma semana en la que el Papa León XIV puso al tema bien arriba en la agenda durante su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione.

Dijo que se trata de “una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando”.

“Y como vengo recalcando: el país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera”, sentenció la legisladora, en un mensaje que puede leerse como otro capítulo de la escalada de tensión entre la jefa de la bancada violeta en el Senado con la cúpula del Gobierno.

Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado. Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando. Y como vengo recalcando: el país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 12, 2026

La normativa en cuestión, denominada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, obtuvo dictamen el 4 de noviembre en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano.

Resta mencionar que los cambios propuestos a la Ley de Discapacidad se dieron luego de que la propia Bullrich marcara sus diferencias en torno a la aplicación de la normativa.

La Ley de Discapacidad ya tiene dictamen en el Senado. Los discapacitados y sus familias necesitan respuestas concretas: poder acceder a una pensión, que trabajar no sea incompatible con recibirla y contar con prestaciones actualizadas. Esta no es una ley de emergencia permanente que se utiliza políticamente todos los años. Es transparencia, previsibilidad y estabilidad. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 4, 2026

“Esto no es asistencia social, esto es una prestación y una regulación permanente ya que refuerza las prestaciones y los controles. Este proyecto busca dar una respuesta permanente, ya no una emergencia, a las personas con discapacidad y sus familias”, había expresó Bullrich en ocasión de la discusión por el dictamen.

