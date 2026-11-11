“Hundir el barco”: sugestivo posteo de Milei en plena tensión con Bullrich

En un marcado contraste con el clima litúrgico que se vivía en la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei volvió a sacudir el escenario político con una enigmática publicación en sus redes sociales. Ocurrió este miércoles 11 de noviembre, mientras el papa León XIV oficiaba la Misa de despedida en la Basílica de Luján —con un fuerte llamado a la unidad de los argentinos— y horas antes de que el propio mandatario despidiera al Pontífice en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

El jefe de Estado compartió en sus historias una ilustración conceptual que muestra un barco consumido por las llamas junto a la silueta de un hombre observando el incendio de espaldas. La imagen fue acompañada por una frase tajante:

“Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta de que no podrá ser el capitán”.

Las lecturas en La Libertad Avanza y el factor 2027

Aunque el mensaje no incluyó destinatarios explícitos, en las filas de La Libertad Avanza la publicación fue interpretada de inmediato como un tiro por elevación hacia Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores libertarios.

La lectura dentro del espacio responde al acumulado de fricciones de las últimas semanas, donde la dirigente dejó trascender marcadas discrepancias con la conducción del Ejecutivo:

Discrepancias públicas: Bullrich ha planteado diferencias de postura respecto a decisiones clave de la gestión, exponiendo ruidos en la estrategia del oficialismo.

Escenario electoral: El posteo se da en medio de las versiones cruzadas sobre las intenciones de la senadora de posicionarse como posible candidata de cara a las elecciones de 2027, un movimiento que genera recelos en el núcleo duro de Balcarce 50.

Un contraste que no pasó desapercibido

La difusión de la imagen se produjo en un momento clave de la agenda institucional. Mientras la homilía en Luján ponía el foco en la necesidad de tender puentes entre los sectores en pugna, las plataformas digitales del Presidente reflejaron el endurecimiento de los debates internos.

Hasta el momento, desde el entorno de la titular de la bancada senatorial optaron por el hermetismo y no emitieron declaraciones sobre la publicación que reavivó los chispazos en la cúpula oficialista.