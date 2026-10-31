Milei compartió el video en el que Menem le marca la cancha a Bullrich

La interna dentro del oficialismo sumó este viernes un nuevo capítulo de alta tensión política. El presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para respaldar de manera implícita pero categórica al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien en las últimas horas le había "marcado la cancha" a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al recalcar que en La Libertad Avanza "el único candidato es Milei".

El mandatario nacional hizo un repost en su cuenta oficial de X de una publicación realizada por la cuenta afín Escuela Austríaca, cuyo texto central sentenciaba: "Excelente y más claro imposible, Milei es único y no existen dos candidatos para la presidencia". De esta forma, el jefe de Estado blindó la postura de la conducción legislativa y despejó cualquier especulación sobre liderazgos alternativos dentro del espacio gobernante.

Excelente y mas claro imposible, Milei es único y no existe dos candidatos para la presidencia. https://t.co/9elU4BIImk — Escuela Austriaca de Economía 🇦🇷 (@DiegoMac227) October 30, 2026

El trasfondo de la tensión: de la gestión a las diferencias en política exterior

El cortocircuito político no surge de un aislado cruce discursivo, sino que se da como corolario de una serie de distanciamientos públicos que Patricia Bullrich protagonizó en las últimas semanas, marcando matices y divergencias respecto al ala dura de la administración libertaria.

#Elecciones2027 🗳️⚡ Menem le cortó las alas a Bullrich: “El único candidato es Milei” Martín Menem rechazó de manera categórica la posibilidad de que La Libertad Avanza llegue a 2027 con dos postulantes presidenciales y cerró filas detrás de la reelección de Javier Milei. Ante una consulta puntual sobre una eventual candidatura de Patricia Bullrich, fue terminante: “El único candidato de LLA es Javier Milei”. 📌 El presidente de la Cámara de Diputados hizo las declaraciones durante una charla de la Federación Universitaria del Río de la Plata en el recinto parlamentario. 📌 Ante la posibilidad de una candidatura presidencial de Bullrich, actual titular del bloque libertario en el Senado, Menem descartó una interna. 📌 “El liderazgo de Javier es único, irrepetible”, afirmó el dirigente riojano. 📌 Menem remarcó que su postura es compartida dentro del partido: “Te diría que es unánime que el único candidato de LLA es Javier Milei”. 🗣️ El vicepresidente de La Libertad Avanza a nivel nacional también elogió las condiciones personales del Presidente. “Su nivel académico, su nivel intelectual, lo que genera... La Argentina es premiada hoy con Javier Milei como presidente”, sostuvo. 🫵🏼 En esa línea, Menem consideró que la figura del mandatario debe ser “aprovechada por todos los argentinos y no solamente por La Libertad Avanza”, dejando en claro cuál es su posición frente a la discusión por las candidaturas presidenciales del oficialismo para 2027. 👉 https://t.co/Rn5M7tRFwM 💬 ¿La definición de Menem cierra definitivamente cualquier posibilidad de una candidatura presidencial de Bullrich dentro de LLA? #MartinMenem #JavierMilei #PatriciaBullrich #Elecciones2027 #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) October 30, 2026

El punto de quiebre más reciente y ruidoso ocurrió a raíz de la postura adoptada frente a la coyuntura regional,específicamente tras la última elección presidencial en Brasil. A diferencia de la línea oficial de estricta confrontación ideológica y diplomática que mantiene la Casa Rosada con el gobierno vecino, Bullrich optó por reconocer abiertamente el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva, un gesto que cayó pesadamente en los despachos principales de Balcarce 50 y que profundizó las rispideces en el Gabinete.

"El único candidato": un mensaje hacia adentro y hacia afuera

Con la replicación del mensaje de apoyo a Martín Menem, el oficialismo busca ordenar la tropa propia y fijar reglas claras de convivencia interna, delimitando los contornos del poder político de cara a los próximos años y neutralizando cualquier intento de proyección prematura por fuera de la figura presidencial.

Mientras desde el entorno de Bullrich optan por bajar el tono a la confrontación diaria, los movimientos en el ecosistema digital de Javier Milei demuestran que las diferencias de criterio —lejos de diluirse— se monitorean de cerca en la cúspide del poder libertario.