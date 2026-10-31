sábado 31 de octubre de 2026 - Edición Nº4606

Política | 30 oct 2026

TENSIÓN

Milei compartió el video en el que Menem le marca la cancha a Bullrich

El Presidente replicó en redes sociales un mensaje que ratifica la exclusividad de su liderazgo frente a la ministra de Seguridad. La tensión escaló luego de que la funcionaria se diferenciara y reconociera el triunfo de Lula en Brasil.

Javier Milei.
TAGS: JAVIER MILEI, LA LIBERTAD AVANZA, PATRICIA BULLRICH, MARTíN MENEM, GOBIERNO, INTERNA

La interna dentro del oficialismo sumó este viernes un nuevo capítulo de alta tensión política. El presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para respaldar de manera implícita pero categórica al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien en las últimas horas le había "marcado la cancha" a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al recalcar que en La Libertad Avanza "el único candidato es Milei".

El mandatario nacional hizo un repost en su cuenta oficial de X de una publicación realizada por la cuenta afín Escuela Austríaca, cuyo texto central sentenciaba: "Excelente y más claro imposible, Milei es único y no existen dos candidatos para la presidencia". De esta forma, el jefe de Estado blindó la postura de la conducción legislativa y despejó cualquier especulación sobre liderazgos alternativos dentro del espacio gobernante.

El trasfondo de la tensión: de la gestión a las diferencias en política exterior

El cortocircuito político no surge de un aislado cruce discursivo, sino que se da como corolario de una serie de distanciamientos públicos que Patricia Bullrich protagonizó en las últimas semanas, marcando matices y divergencias respecto al ala dura de la administración libertaria.

El punto de quiebre más reciente y ruidoso ocurrió a raíz de la postura adoptada frente a la coyuntura regional,específicamente tras la última elección presidencial en Brasil. A diferencia de la línea oficial de estricta confrontación ideológica y diplomática que mantiene la Casa Rosada con el gobierno vecino, Bullrich optó por reconocer abiertamente el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva, un gesto que cayó pesadamente en los despachos principales de Balcarce 50 y que profundizó las rispideces en el Gabinete.

"El único candidato": un mensaje hacia adentro y hacia afuera

Con la replicación del mensaje de apoyo a Martín Menem, el oficialismo busca ordenar la tropa propia y fijar reglas claras de convivencia interna, delimitando los contornos del poder político de cara a los próximos años y neutralizando cualquier intento de proyección prematura por fuera de la figura presidencial.

Mientras desde el entorno de Bullrich optan por bajar el tono a la confrontación diaria, los movimientos en el ecosistema digital de Javier Milei demuestran que las diferencias de criterio —lejos de diluirse— se monitorean de cerca en la cúspide del poder libertario.

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