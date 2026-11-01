Patricia Bullrich volvió a diferenciarse de Milei y reconoció el triunfo de Lula

En medio del hermetismo oficial y a contracorriente de la postura adoptada por el presidente Javier Milei —quien evitó saludar al mandatario reelecto—, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se convirtió en la primera referente de peso de La Libertad Avanza en pronunciarse públicamente tras las elecciones presidenciales en Brasil.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la funcionaria nacional reconoció el resultado de los comicios y ratificó la necesidad de sostener los lazos bilaterales, aunque aprovechó la ocasión para trazar una fuerte crítica al rol del Poder Judicial brasileño frente a la oposición.

La gente decide en las urnas y su voluntad se respeta. Ese es el principio fundamental de toda democracia. Tenemos profundas diferencias políticas con el nuevo gobierno de Brasil, pero nuestros países comparten una historia, intereses estratégicos y enormes oportunidades de cooperación. Y sobre Flavio, que hizo una enorme elección, quiero hacer una reflexión sobre la calidad de la democracia. Es importante que la democracia no sea binaria: el que gana gobierna y el que pierde va a la cárcel. La utilización de una Justicia no imparcial como instrumento para eliminar a la oposición es una herramienta de poder que nunca puede ser el camino de una democracia. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 28, 2026

El mensaje y el guiño a la relación bilateral

Pese a remarcar los cortocircuito ideológicos con la nueva gestión, la referente del espacio sentó postura sobre el respeto a la voluntad popular en las urnas:

"La gente decide en las urnas y su voluntad se respeta. Ese es el principio fundamental de toda democracia. Tenemos profundas diferencias políticas con el nuevo gobierno de Brasil, pero nuestros países comparten una historia, intereses estratégicos y enormes oportunidades de cooperación", señaló en el tramo inicial de su comunicado.

Dura crítica a la Justicia y defensa de Flávio Bolsonaro

#Prófugo ✈️🇧🇷 Flavio Bolsonaro llegó a Miami en un avión privado que despegó desde Argentina El excandidato del Partido Liberal de Brasil Flávio Bolsonaro aterrizó este martes en Estados Unidos junto a su familia, menos de 48 horas después de perder las elecciones frente a Lula da Silva y en medio de una investigación judicial por presunto lavado de activos. Su vuelo había partido durante la madrugada desde Puerto Iguazú. 📌 Bolsonaro ingresó a la Argentina a las 22.50 del 27 de octubre por el Puente Internacional Tancredo Neves, en Misiones, junto a Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro. 📌 A las 23.30, la comitiva abordó un vuelo privado de Baires Fly S.A. con destino inicial a Guayaquil, Ecuador. 📌 El Gulfstream G400 despegó de Iguazú a las 0.21 y, tras la escala técnica, continuó hacia Estados Unidos hasta aterrizar a las 10.24 en el Miami Opa Locka Executive Airport. 📌 Según la información publicada, la aeronave evitó sobrevolar territorio brasileño y realizó su recorrido por Paraguay, Bolivia y Perú antes de llegar a Ecuador. 🇦🇷👌🏼 La Dirección Nacional de Migraciones fue la única voz oficial del Gobierno argentino y aseguró que Bolsonaro y sus familiares ingresaron al país con documentación habilitante y “sin ningún impedimento legal para el ingreso”, por lo que el tránsito fue registrado sin incidentes. 🇪🇨🛬 La escala en Guayaquil se habría debido tanto a la cantidad de equipaje transportado por la familia como a la necesidad de rodear Brasil para evitar solicitar autorización de sobrevuelo. Desde Ecuador, el avión partió directamente hacia territorio estadounidense. 👉 https://t.co/v5tNZMk0R1 💬 ¿Qué sensaciones te generan que un sujeto que casi es Presidente de un país, huya a las pocas horas para evadir la Justicia? 📹 @clashreport #FlavioBolsonaro #Brasil #JavierMilei #Politica #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) October 28, 2026

El eje central del posicionamiento de Bullrich se centró en la situación judicial que atraviesa el senador Flávio Bolsonaro,quien recientemente abandonó su país rumbo a los Estados Unidos -partió desde Argentina- en medio de una causa por presunto lavado de dinero y una prohibición de salida dictada por la Corte Suprema.

Sin nombrar directamente a Luiz Inácio Lula da Silva, la funcionaria cuestionó con dureza el funcionamiento institucional en Brasil y alertó sobre la persecución a dirigentes opositores:

"Y sobre Flavio, que hizo una enorme elección, quiero hacer una reflexión sobre la calidad de la democracia. Es importante que la democracia no sea binaria: el que gana gobierna y el que pierde va a la cárcel. La utilización de una Justicia no imparcial como instrumento para eliminar a la oposición es una herramienta de poder que nunca puede ser el camino de una democracia", sentenció.

Con este pronunciamiento, Bullrich marca un nuevo punto de distancia con la línea diplomática estricta de la Casa Rosada frente al Palacio del Planalto, reabriendo el debate interno sobre el alineamiento internacional del oficialismo.