domingo 01 de noviembre de 2026 - Edición Nº4607

Política | 28 oct 2026

TENSIÓN

Patricia Bullrich volvió a diferenciarse de Milei y reconoció el triunfo de Lula

Sin nombrar al mandatario brasileño, la funcionaria felicitó al electorado vecino y cuestionó con dureza el avance judicial contra Flávio Bolsonaro: "El que gana gobierna y el que pierde va a la cárcel".

Patricia Bullrich.
TAGS: JAVIER MILEI, PATRICIA BULLRICH, LULA, BRASIL, DEMOCRACIA, FLAVIO BOLSONARO

En medio del hermetismo oficial y a contracorriente de la postura adoptada por el presidente Javier Milei —quien evitó saludar al mandatario reelecto—, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se convirtió en la primera referente de peso de La Libertad Avanza en pronunciarse públicamente tras las elecciones presidenciales en Brasil.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la funcionaria nacional reconoció el resultado de los comicios y ratificó la necesidad de sostener los lazos bilaterales, aunque aprovechó la ocasión para trazar una fuerte crítica al rol del Poder Judicial brasileño frente a la oposición.

El mensaje y el guiño a la relación bilateral

Pese a remarcar los cortocircuito ideológicos con la nueva gestión, la referente del espacio sentó postura sobre el respeto a la voluntad popular en las urnas:

"La gente decide en las urnas y su voluntad se respeta. Ese es el principio fundamental de toda democracia. Tenemos profundas diferencias políticas con el nuevo gobierno de Brasil, pero nuestros países comparten una historia, intereses estratégicos y enormes oportunidades de cooperación", señaló en el tramo inicial de su comunicado.

Dura crítica a la Justicia y defensa de Flávio Bolsonaro

El eje central del posicionamiento de Bullrich se centró en la situación judicial que atraviesa el senador Flávio Bolsonaro,quien recientemente abandonó su país rumbo a los Estados Unidos -partió desde Argentina- en medio de una causa por presunto lavado de dinero y una prohibición de salida dictada por la Corte Suprema.

Sin nombrar directamente a Luiz Inácio Lula da Silva, la funcionaria cuestionó con dureza el funcionamiento institucional en Brasil y alertó sobre la persecución a dirigentes opositores:

"Y sobre Flavio, que hizo una enorme elección, quiero hacer una reflexión sobre la calidad de la democracia. Es importante que la democracia no sea binaria: el que gana gobierna y el que pierde va a la cárcel. La utilización de una Justicia no imparcial como instrumento para eliminar a la oposición es una herramienta de poder que nunca puede ser el camino de una democracia", sentenció.

Con este pronunciamiento, Bullrich marca un nuevo punto de distancia con la línea diplomática estricta de la Casa Rosada frente al Palacio del Planalto, reabriendo el debate interno sobre el alineamiento internacional del oficialismo.

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