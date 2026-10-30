viernes 30 de octubre de 2026 - Edición Nº4605

Política | 27 oct 2026

TENSIÓN DIPLOMÁTICA

El Gobierno confirmó que Milei no felicitará a Lula: “No es hipócrita”

En su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial Adrián Ravier ratificó que no habrá un comunicado oficial para saludar al mandatario brasileño tras su triunfo en el balotaje. El pase de factura por 2023 y el trasfondo político.

Javier Milei.
TAGS: JAVIER MILEI, ELECCIONES, CASA ROSADA, LULA, MERCOSUR, BRASIL

El Gobierno nacional confirmó este martes de manera formal que el presidente Javier Milei no enviará ningún saludo ni comunicado oficial para felicitar a Luiz Inácio Lula da Silva tras su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil.

Durante su habitual conferencia de prensa desde la Casa Rosada, el vocero presidencial Adrián Ravier fue tajante al ser consultado sobre el posicionamiento de la Cancillería frente al resultado electoral en el vecino país: "No va a haber un comunicado oficial", sentenció.

Los argumentos del Ejecutivo: factura por el pasado y "diferencias reales"

Para justificar la decisión de la Casa Rosada, desde el Ejecutivo remarcaron que se "tomó nota del resultado", pero deslizaron un pase de factura al recordar el contexto de la asunción libertaria: "En noviembre de 2023, cuando Javier Milei ganó el balotaje en Argentina, no hubo ningún gesto del presidente Lula por saludarlo personalmente",argumentaron, a pesar de los registros públicos que indicaban lo contrario.

En la misma línea, defendieron la postura frontal del mandatario: "El Presidente no es un hipócrita y hay una diferencia ideológica entre los dos que es real". Pese al cortocircuito diplomático, aclararon que la medida no debería alterar el vínculo comercial ni el normal funcionamiento del Mercosur, subrayando que los lazos entre los pueblos están por encima de las rispideces de los jefes de Estado.

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