El Gobierno confirmó que Milei no felicitará a Lula: “No es hipócrita”

El Gobierno nacional confirmó este martes de manera formal que el presidente Javier Milei no enviará ningún saludo ni comunicado oficial para felicitar a Luiz Inácio Lula da Silva tras su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil.

Durante su habitual conferencia de prensa desde la Casa Rosada, el vocero presidencial Adrián Ravier fue tajante al ser consultado sobre el posicionamiento de la Cancillería frente al resultado electoral en el vecino país: "No va a haber un comunicado oficial", sentenció.

#DóndeEstá 🗣️👎🏼 El vocero de Milei niega que haya pedido de asilo político de Bolsonaro en el país El jefe de Gabinete Adrián Ravier se mostró desconocedor del paradero de Flávio Bolsonaro, y negó que se haya asilado en el país, al tiempo que rechazó que vaya a haber un saludo de Javier Milei a Lula Da Silva tras su victoria en el balotaje desarrollado el domingo en Brasil. 📌 “Se tomó nota del resultado electoral en Brasil; en 2023 cuando Milei fue electo, no hubo ningún gesto de Lula para saludarlo ni nada”, dijo el vocero. 📌 Ravier también habló de los salarios y, según el Índice del INDEC, en agosto los ingresos registraron una suba mensual del 2,5 %, frente a una inflación del 1,9 %. 📌 En la comparación interanual, los salarios acumularon un incremento del 32,7 %, mientras que la variación del Índice de Precios al Consumidor fue del 23,8 %. 📌 El sector privado registrado mostró un avance mensual del 2,2 %, mientras que los salarios del sector público aumentaron 2,8 %, aunque el mayor incremento correspondió al sector privado no registrado, con una suba del 3,4 % durante agosto. 🇧🇷❎ Respecto de las elecciones en Brasil, y el resultado que le da a Luis Inácio Da Silva la posibilidad de asumir un cuarto mandato en su país, Ravier indicó que “no vamos a realizar un comunicado por la victoria”. 💲 Sobre los salarios, asumió que la desaceleración inflacionaria está permitiendo una recuperación del poder adquisitivo. 👉 https://t.co/lMPrTRU85k 💬 ¿Sentís que la mejora que muestran las estadísticas salariales ya se refleja en el bolsillo? #Salarios #EleccionesBrasil2026 #AdriánRavier #INDEC #Economia #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) October 27, 2026

Los argumentos del Ejecutivo: factura por el pasado y "diferencias reales"

Para justificar la decisión de la Casa Rosada, desde el Ejecutivo remarcaron que se "tomó nota del resultado", pero deslizaron un pase de factura al recordar el contexto de la asunción libertaria: "En noviembre de 2023, cuando Javier Milei ganó el balotaje en Argentina, no hubo ningún gesto del presidente Lula por saludarlo personalmente",argumentaron, a pesar de los registros públicos que indicaban lo contrario.

En la misma línea, defendieron la postura frontal del mandatario: "El Presidente no es un hipócrita y hay una diferencia ideológica entre los dos que es real". Pese al cortocircuito diplomático, aclararon que la medida no debería alterar el vínculo comercial ni el normal funcionamiento del Mercosur, subrayando que los lazos entre los pueblos están por encima de las rispideces de los jefes de Estado.