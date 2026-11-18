El diputado nacional y secretario general del PRO, Fernando De Andreis, subrayó la importancia de un entendimiento electoral con La Libertad Avanza para las elecciones presidenciales de 2027, aunque ponderó que “para el Gobierno es muy importante un acuerdo con Mauricio Macri”.

“Si el peronismo no va dividido, es altamente probable que ganen”, alertó el legislador y puso de relieve que “si el candidato es Mauricio, es muy relevante el acuerdo”.

“Javier Milei y Macri no están hablando entre ellos, tiene algunas conversaciones con Karina”, deslizó en declaraciones a TN.

Consultado por el rol de Macri en la reorganización del PRO, el diputado destacó su conducción y su intención de renovar el espacio: “Veo una gran versión de Mauricio, sabio” y además está “empujando y promoviendo la renovación del partido”.

En torno a los motivos por los que el PRO resolvió acompañar la suspensión de las PASO para 2027, indicó que “puede ser una decisión coyuntural, dado el momento”.

“La Argentina está pidiendo un esfuerzo grande a la sociedad en términos económicos y la política tiene que estar a la altura. El Estado no tiene por qué financiar internas”, enfatizó, aunque aclaró que “hoy no estamos para acompañar las colectoras”.

“Fuimos claros, Ficha Limpia, suspensión de las PASO y que el Parlasur no sea un cargo extra, sino que se elija en el Congreso”, sentenció de cara al debate de la reforma electoral.