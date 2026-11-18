El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, presentó ante legisladores bonaerenses los principales lineamientos del proyecto de Ley Fiscal e Impositiva 2027, que el gobierno de Axel Kicillof envió a la Legislatura junto con el Presupuesto y la ley de Financiamiento.

La iniciativa busca dar continuidad a la política tributaria provincial, sin incrementar en términos reales la carga impositiva sobre los contribuyentes. Para eso, propone mantener sin modificaciones las alícuotas nominales de los principales impuestos y actualizar escalas, montos y parámetros de acuerdo con la evolución de la inflación.

Patentes 2027: el 88,6% de los vehículos pagaría menos

Uno de los puntos centrales del proyecto está relacionado con el Impuesto a los Automotores. Según lo informado por ARBA, el 88,6% de los vehículos alcanzados por el tributo pagaría un monto nominal menor durante 2027.

La propuesta mantiene los cinco tramos de alícuotas vigentes, que van del 1% al 4,5%, sin modificaciones en sus porcentajes. Además, el impuesto podrá abonarse en diez cuotas, a partir de marzo, y se conservarán los descuentos por pago anticipado y por buen cumplimiento fiscal.

El esquema también contempla que 242.400 vehículos modelo 2016 pasen a estar bajo la órbita de cobro de los municipios.

Impuesto Inmobiliario: actualizaciones del 30,4% en urbano y 29,3% en rural

En cuanto al Impuesto Inmobiliario, el proyecto prevé una actualización promedio del 30,4% para las propiedades urbanas edificadas y del 29,3% para las rurales.

Las alícuotas se mantendrán sin cambios, pero se actualizarán las bandas de las bases imponibles y los coeficientes utilizados para calcular el tributo. La propuesta incorpora, además, topes de actualización vinculados a la inflación.

De esta manera, el Ejecutivo busca adecuar los parámetros del impuesto al contexto económico sin modificar las alícuotas vigentes.

Ingresos Brutos y Sellos: no habrá cambios en las alícuotas

El proyecto también mantiene sin modificaciones las alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y del Impuesto de Sellos.

En el caso de Ingresos Brutos, se propone incrementar un 31% los montos de facturación que determinan las escalas para las pequeñas y medianas empresas. El objetivo es evitar que la inflación provoque que las firmas pasen a categorías superiores sin haber registrado un crecimiento real de su actividad.

Según las estimaciones oficiales, la medida alcanzaría a unas 38.000 pymes.

La iniciativa incorpora, además, una exención de la obligación de presentar declaraciones juradas para las universidades públicas que desarrollen exclusivamente actividades exentas.

En relación con el Impuesto de Sellos, no se prevén cambios en las alícuotas ni la creación de nuevos tributos.

Planes de pago, tasas administrativas y apuestas online

La propuesta contempla también medidas vinculadas a la regularización de deudas tributarias. Se habilitarían planes de pago de hasta 48 cuotas, con reducciones de intereses y eliminación de multas para los agentes de recaudación de Ingresos Brutos.

Por otra parte, el proyecto establece una actualización de la Unidad de Medida Tributaria, que pasaría de $275 a $360.

Finalmente, se extiende la contribución de las plataformas de juego online, que deberán aportar entre el 1% y el 3% de los premios, de acuerdo con el esquema previsto en la iniciativa.

El proyecto de Ley Fiscal e Impositiva 2027 deberá ser debatido por la Legislatura bonaerense junto con el Presupuesto y la ley de Financiamiento, en el marco del tratamiento del paquete económico enviado por el gobierno provincial.