El Gobierno nacional consiguió avanzar este miércoles 18 de noviembre con el proyecto de reforma electoral integral en el Senado. Luego de una nueva reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el texto definitivo quedó a consideración de los integrantes para la firma del dictamen, tras incorporar modificaciones a partir de las observaciones planteadas por los distintos bloques.

El debate estuvo encabezado por el senador Agustín Coto, de La Libertad Avanza (LLA), y tuvo como principal interlocutora del oficialismo a la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, quien detalló los cambios introducidos para alcanzar consensos.

Entre las modificaciones centrales se encuentran la eliminación del sistema de adhesiones o listas colectoras, la continuidad del método D’Hondt para distribuir bancas y la reducción del 50% de la publicidad electoral en radio y televisión. El proyecto también mantiene la cláusula de Ficha Limpia y contempla la suspensión de las PASO para 2027.

#Congreso 🗳️⚡ El Gobierno cedió con las colectoras y ahora va por los votos para suspender las PASO Tras el fracaso para conseguir dictamen, el oficialismo modificó su estrategia en el Senado. Patricia Bullrich anunció que las listas colectoras quedarán afuera de la reforma electoral, uno de los puntos que había generado mayores resistencias entre los bloques aliados. 📌 La Libertad Avanza decidió retirar el denominado “sistema de adhesiones” que permitía compartir una misma candidatura presidencial entre distintas listas legislativas. 📌 Bullrich confirmó que se volverá al esquema de “un ciudadano, un voto, una sola lista”. 📌 Para conseguir dictamen, el Gobierno necesita 10 firmas entre los 19 integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales. 📌 Si supera esa instancia, necesitará 37 votos en el Senado para aprobar la suspensión de las PASO de cara a las elecciones de 2027. 🏛️ El proyecto mantiene otros puntos de peso: Ficha Limpia, una reducción al 50 % de la publicidad electoral en radio y televisión, modificaciones en la elección de los parlamentarios del Mercosur y cambios vinculados con la simultaneidad electoral. 👥 La eliminación de las colectoras representa una nueva concesión del Gobierno en busca de consensos. La prioridad de la Casa Rosada pasa ahora por reunir los apoyos necesarios para avanzar con la suspensión de las primarias en 2027. 👉 https://t.co/32cCJV2x3l 💬 ¿La marcha atrás con las colectoras le permitirá al Gobierno conseguir los votos para suspender las PASO? #PASO #ReformaElectoral #PatriciaBullrich #JavierMilei #Senado #Elecciones2027 #Política #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) November 18, 2026

El Gobierno eliminó las listas colectoras y mantiene el sistema D’Hondt

Uno de los puntos que había generado mayores diferencias entre el oficialismo y los bloques aliados fue el sistema de adhesiones electorales, conocido como listas colectoras.

Al inicio de la reunión, Bullrich informó que el Gobierno resolvió excluir ese mecanismo del dictamen. La decisión buscó responder a las objeciones planteadas por distintos sectores políticos y facilitar el avance del proyecto.

“Hemos escuchado las distintas miradas y resolvimos volver al principio de un ciudadano, un voto, y al sistema proporcional que caracteriza a la Argentina”, explicó la senadora.

Con la eliminación de las adhesiones, el texto mantiene el sistema D’Hondt para la distribución proporcional de bancas. La modificación representa un cambio respecto de la propuesta original, que contemplaba la posibilidad de utilizar listas colectoras.

Durante el debate, el senador Fernando Salino cuestionó la modificación y recordó que el oficialismo había impulsado inicialmente ese mecanismo. “Los que querían colectoras eran ustedes, y ahora ya no las quieren más”, manifestó.

Publicidad electoral: cambios en radio y televisión

Otro de los puntos revisados fue el régimen de publicidad electoral. Según informó Bullrich, el proyecto contempla una reducción del 50% de la pauta de campaña en radio y televisión.

La senadora sostuvo que las modificaciones buscan generar mayores condiciones de equilibrio entre las fuerzas políticas y evitar que las posibilidades de difusión dependan exclusivamente de la capacidad de recaudación de cada partido.

La iniciativa también propone revisar las restricciones previstas para las jornadas electorales. En particular, plantea modificar disposiciones del artículo 71 del Código Electoral Nacional vinculadas con las actividades comerciales, sociales y culturales.

Bullrich consideró que esas normas responden a “un modelo de sociedad que ya no existe” y planteó la necesidad de que la actividad comercial y cultural pueda desarrollarse con normalidad durante los días de votación.

Además, propuso revisar de manera integral la veda electoral, incluida la prohibición de realizar declaraciones públicas durante ese período, a partir de los cambios que introdujeron las redes sociales en la comunicación política.

Ficha Limpia y afiliación digital a los partidos políticos

El dictamen también incorpora un régimen de Ficha Limpia, que establece condiciones de inelegibilidad para personas condenadas por delitos dolosos cuando la sentencia haya sido confirmada en segunda instancia, bajo determinados requisitos y plazos.

La propuesta contempla la creación de un registro público a cargo de la Cámara Nacional Electoral y extiende las restricciones para acceder a distintos cargos del Poder Ejecutivo nacional.

Entre las modificaciones incorporadas figura, además, la posibilidad de realizar la afiliación digital a los partidos políticos, mediante mecanismos electrónicos y sistemas de autenticación de identidad.

Bullrich aclaró que la suspensión de las PASO sería la única disposición de carácter excepcional, limitada a 2027. En cambio, el resto de las modificaciones incluidas en el proyecto tendría vigencia permanente, según indicó.

Parlamentarios del Mercosur y cambios en la Boleta Única

El proyecto también introduce cambios en la elección de los representantes argentinos ante el Parlamento del Mercosur.

De acuerdo con lo detallado por Bullrich, los 24 representantes elegidos por distrito regional serían designados por las legislaturas provinciales. En tanto, los 19 correspondientes al distrito único se distribuirían entre ambas cámaras del Congreso: 12 por la Cámara de Diputados y siete por el Senado.

La iniciativa incorpora, además, una disposición sobre simultaneidad electoral, que permitiría incluir las categorías locales en la boleta nacional cuando las provincias decidan realizar sus elecciones de manera conjunta.

El dictamen contempla modificaciones en la Boleta Única de Papel (BUP), tanto en la información que debe contener para cada categoría como en la identificación de las agrupaciones políticas y las fotografías de los candidatos.

También propone cambios en el procedimiento de escrutinio de mesa y en la clasificación de los sufragios. Entre otras disposiciones, incorpora la realización de un debate presidencial en caso de segunda vuelta y actualiza aspectos del régimen de financiamiento y publicidad de las campañas.

Mayans cuestionó la suspensión de las PASO para 2027

Durante la reunión, el senador José Mayans reclamó que se escuchara a los partidos políticos que habían solicitado participar del debate, al considerar que algunas fuerzas podrían verse afectadas por las modificaciones propuestas.

Si bien valoró que se hubieran incorporado cambios al proyecto, cuestionó que la suspensión de las PASO se establezca únicamente para 2027.

“Es una vergüenza que estén cambiando el sistema electoral para una sola persona. Es triste lo que están haciendo con el sistema democrático argentino”, expresó.

Mayans también reclamó la elaboración de materiales gráficos explicativos para que la ciudadanía pueda comprender cómo votar bajo las modificaciones propuestas.

Por su parte, el senador Fernando Salino pidió que el texto que finalmente se firme sea el mismo que llegue al recinto para su tratamiento.

El Gobierno buscará aprobar la reforma electoral el 26 de noviembre

Tras un cuarto intermedio, la comisión retomó la reunión durante la tarde y puso el texto definitivo a consideración de los senadores presentes para la firma del dictamen.

El oficialismo buscará llevar el proyecto al recinto del Senado el jueves 26 de noviembre. Para su aprobación, necesitará reunir la mayoría absoluta de la Cámara, es decir, 37 votos, tanto en la votación en general como en la particular de sus artículos.

El dictamen representa un avance para el Gobierno en la negociación con los bloques aliados. Sin embargo, la iniciativa todavía deberá atravesar el debate en el recinto antes de convertirse en ley.