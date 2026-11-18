La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó la condena contra el exgobernador de Tucumán José Alperovich por nueve hechos de abuso sexual cometidos contra su sobrina entre 2017 y 2018. No obstante, el tribunal resolvió reducir la pena de 16 a 14 años de prisión, al considerar parcialmente los planteos de la defensa.

La decisión fue adoptada por mayoría en la Sala II, con los votos de los jueces Horacio Leonardo Días y Eugenio Sarrabayrouse. De esta manera, quedó ratificada la responsabilidad penal de Alperovich por los hechos por los que había sido condenado en junio de 2024, aunque se modificó el monto de la pena.

La sentencia original había sido dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, a cargo del juez Juan María Ramos Padilla. En aquella oportunidad, el exmandatario tucumano recibió una condena de 16 años de prisión por nueve episodios de abuso sexual, seis de ellos con acceso carnal.

Por qué Casación redujo la condena a Alperovich

Los jueces que conformaron la mayoría consideraron que correspondía revisar la pena impuesta en primera instancia y reducirla en dos años. Para fundamentar esa decisión, tuvieron en cuenta aspectos vinculados con la edad avanzada de Alperovich y su estado de salud, planteos que habían sido presentados por la defensa.

Con la nueva resolución, la condena pasó de 16 a 14 años de prisión. En consecuencia, también se modificaría el horizonte temporal previsto para el cumplimiento de la pena: de acuerdo con las estimaciones, el vencimiento se trasladaría de 2040 a 2038.

La confirmación de la condena implica que se mantiene la responsabilidad penal del exgobernador por los nueve hechos analizados durante el juicio.

El voto en disidencia pidió un nuevo juicio

La resolución no fue unánime. El juez Daniel Morin votó en disidencia y propuso anular la sentencia dictada en primera instancia, apartar al magistrado Juan María Ramos Padilla y ordenar la realización de un nuevo juicio oral.

Sin embargo, su postura no reunió los votos necesarios y prevaleció la decisión de la mayoría, que confirmó la condena, aunque con una pena menor.

Durante el análisis del caso, Casación también ratificó el contexto de asimetría de poder existente entre Alperovich y la víctima, vinculado tanto con la posición política que ocupaba el exgobernador como con la relación de subordinación laboral que mantenía con su sobrina.

Alperovich seguirá inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos

Además de confirmar la condena por abuso sexual, la Cámara mantuvo la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos en los ámbitos nacional, provincial y municipal.

La sanción implica que Alperovich no podrá volver a ocupar funciones públicas, una de las consecuencias centrales de la sentencia que había recibido en 2024.

Dónde cumple la condena José Alperovich

Actualmente, el exgobernador tucumano cumple la pena bajo la modalidad de arresto domiciliario en un departamento del barrio porteño de Puerto Madero.

Antes de acceder a ese beneficio, había permanecido detenido durante más de un año en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza.

Con el fallo de Casación, la condena por los nueve hechos de abuso sexual quedó confirmada, aunque la pena de prisión se redujo de 16 a 14 años.