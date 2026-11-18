El presidente Javier Milei salió a despejar las versiones sobre una posible ruptura política con Patricia Bullrich y aseguró que la senadora seguirá formando parte de La Libertad Avanza. Durante una entrevista con A24, la definió como su “socia política” y descartó cualquier posibilidad de que sea apartada del espacio oficialista.

“Cómo la vamos a echar, es mi socia”, afirmó el mandatario al ser consultado por la situación de la exministra de Seguridad, en medio de las especulaciones sobre posibles tensiones dentro del oficialismo.

Milei también vinculó las versiones sobre una eventual salida de Bullrich con los intereses de sectores que cuestionan el rumbo de su administración. “Es el deseo del Círculo Rojo. Gran parte del Círculo Rojo es parte del statu quo argentino que está perdiendo con este modelo”, sostuvo.

🔴 MILEI MANO A MANO CON FEINMANN: "NO VAMOS A ECHAR A BULLRICH, ES MI SOCIA POLÍTICA" "Pedir devaluación es pedir salarios miserables". 🗣️ @edufeiok 👉 Seguí en #ElNoticieroDeA24 📺 https://t.co/HpX9SnViGy https://t.co/LrTRyJ2ltp — A24.com (@A24COM) November 18, 2026

Milei apuntó contra el Círculo Rojo y respaldó a Bullrich

Las declaraciones del Presidente buscaron poner fin a las especulaciones sobre un posible alejamiento de Patricia Bullrich de La Libertad Avanza. Con la definición de “socia política”, Milei ratificó públicamente su vínculo con la senadora y rechazó las versiones de una ruptura.

En ese contexto, el mandatario cuestionó al denominado Círculo Rojo, al que identificó con sectores que, según su interpretación, se ven perjudicados por el modelo económico y político que impulsa el Gobierno.

La definición se produjo en un escenario de debates y reacomodamientos dentro del oficialismo, donde Bullrich ocupa un lugar central como referente política y jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado.

“No hay nada en el medio”: Milei defendió el modelo liberal

Durante la entrevista con A24, el Presidente también volvió a cuestionar las propuestas que plantean alternativas intermedias al rumbo económico de su gestión.

“No hay nada en el medio”, afirmó Milei, quien sostuvo que el populismo provocó un daño profundo en la Argentina. Además, cuestionó a quienes pretenden que su Gobierno enfrente a sus adversarios políticos adoptando medidas asociadas a ese mismo espacio ideológico.

“Quieren que le gane a los populistas haciendo populismo, es un oxímoron”, expresó.

En la misma línea, defendió el liberalismo como modelo económico y aseguró: “El populismo nos destrozó en los últimos 100 años. Lo único que funcionó en Argentina y en el mundo es el liberalismo”.

Milei calificó de “mentira” que la gente no llegue a fin de mes

Otro de los momentos de la entrevista estuvo relacionado con la situación económica y las dificultades que atraviesan los hogares para afrontar sus gastos.

Consultado por la frase “la gente no llega a fin de mes”, Milei rechazó esa afirmación y apuntó contra quienes la difunden.

“Es una mentira de un consultor que es un chanta, que es un delincuente, que trabaja para políticos”, manifestó el Presidente.

De esta manera, volvió a defender el rumbo económico de su administración frente a los cuestionamientos vinculados con el poder adquisitivo y el impacto de las medidas del Gobierno.

“Soy un estoico con conciencia intertemporal”: la explicación de Milei

En otro tramo de la conversación, el mandatario fue consultado por una historia que había publicado en su cuenta de Instagram una semana antes.

Al explicar el sentido de aquella publicación, Milei se definió como “un estoico con conciencia intertemporal”, una frase con la que describió su perspectiva frente a las decisiones y los acontecimientos.

La entrevista dejó así distintas definiciones del Presidente sobre la interna de La Libertad Avanza, su relación política con Patricia Bullrich y la continuidad del programa económico e ideológico de su Gobierno.