El sueño de la Fórmula 1 en la Ciudad de Buenos Aires avanza con la aceleración de las obras en el Autódromo y la visita de grandes figuras del automovilismo, como Emerson Fittipaldi, el brasileño dos veces campeón mundial, quien este miércoles recorrió el circuito junto al jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Fittipaldi logró los títulos de 1972 y 1974 y con solo 25 años se convirtió en el campeón mundial más joven de la historia de la F1. Muchos lo recuerdan por haber compartido podio en Buenos Aires con el argentino Carlos Reutemann en 1975. A lo largo de su carrera disputó 144 Grandes Premios, con 14 victorias y 35 podios.

Fittipaldi compartió su experiencia en la F1 y Jorge Macri lo guió por las obras para que se puedan correr las máximas categorías internacionales en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez. Los trabajos de transformación en el circuito porteño avanzan a todo ritmo con el asfaltado de la pista, la instalación de las defensas y la estructura del túnel bajo pista que conecta con el paddock.

“Mucha gente ve lo que estamos haciendo en el Autódromo y se impresiona. Pasó hoy con Emerson Fittipaldi. Me decía: ‘Es maravilloso’. El túnel, el trazado, la tecnología que se usa para hacer el asfalto que se controla con cámaras térmicas para garantizar que todas las máquinas dejen el asfalto sin grietas. Es una obra espectacular”, enumeró Macri, junto al secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes, quienes le regalaron un colectivo en miniatura con el clásico fileteado porteño y un fragmento del viejo Autódromo de Buenos Aires.

Por su parte, el piloto de 80 años evocó: “Juan Manuel Fangio fue una inspiración y mi mentor en mi carrera. También José Froilán González y los hermanos Rodríguez. Para el desarrollo a futuro es muy importante una obra como la del Autódromo para Argentina, para Buenos Aires y para América Latina: será el autódromo más moderno del mundo para la Fórmula 1”.

“Para nosotros es importante tener la presencia de América Latina, que es diferente de los europeos. Tengo mucho orgullo por haber ganado dos carreras en Buenos Aires”, acotó al recordar sus victorias de 1973 y 1975.

Finalmente, Macri indicó que “queremos tener el Autódromo terminado para las pruebas y que esté listo porque del 9 al 11 de abril se corre el MotoGP. En marzo, si podemos, tener un convenio ya firmado con la Fórmula 1, que nos dé certeza de que a partir de 2028 o 2029 poder tener en la Argentina el Gran Premio Ciudad de Buenos Aires”.

Las reformas ampliarán la capacidad del Autódromo a 150 mil espectadores por día y generará un fuerte desarrollo económico en la zona sur de la Ciudad. El dato se sostiene en base a la pasión nacional por el deporte motor, con al menos 17 millones de argentinos fanáticos de la Fórmula 1. Y se refuerza con el interés por Franco Colapinto.

La Ciudad va a estrenar internacionalmente el nuevo Autódromo Oscar y Juan Gálvez con la vuelta después de 28 años del MotoGP, la máxima competencia mundial de motociclismo. Del 9 al 11 de abril, Buenos Aires será la sede de la cuarta fecha de la temporada 2027 (las entradas ya están en venta).

El MotoGP será la gran vidriera para certificar los estándares de calidad que exige la élite del automovilismo internacional, para consolidar a Buenos Aires, la Capital Mundial del Deporte 2027, como un centro global de eventos masivos y turismo. El impacto económico previsto solamente para el MotoGP es de 140 millones de dólares.

El asfaltado de la pista -que será de tres capas- comenzó en octubre y estará terminado en febrero. Hay tres grupos de operarios trabajando simultáneamente, con 12 equipos de gran porte. La recta opuesta y los sectores de las curvas 7, 8, 9, 10, 11 y 12 ya tienen colocada la primera capa de asfalto.

El nuevo túnel de 400 metros que se está construyendo conectará el acceso de la avenida Roca con el paddock. Para enero se terminará el edificio de los boxes, mientras se abrió un nuevo frente de trabajo durante la noche para compensar posibles demoras ocasionadas por las lluvias extraordinarias que se podrían producir por el fenómeno de El Niño.