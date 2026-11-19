El cosecretario general de la CGT, Jorge Sola, consideró que el encuentro de distintos sectores del peronismo realizado en San Fernando por el Día de la Militancia representa una señal de reactivación política del espacio, aunque advirtió que todavía no hay liderazgos consolidados . “Se está empezando a mover el engranaje del peronismo. Puede gustar más o menos lo que estén ahí, pero es una muestra de que el peronismo se está moviendo” , puntualizó.

En declaraciones a El Destape Radio, manifestó “este espacio político no tiene liderazgos completos y los anda buscando”, en tanto que la construcción de una alternativa requiere “generosos en la convocatoria” y también a la hora de gobernar, en caso de ganar las elecciones.

En ese sentido, reclamó que los trabajadores tengan participación efectiva en las decisiones del Partido Justicialista y en la elaboración de un futuro programa de gobierno: “Tenemos que estar sentados en los lugares de decisión, no para decidir qué hacer, sino también quién lo debe hacer”, sostuvo.

"Hay que dar respuestas a las necesidades de hoy" 🗣️ Jorge Sola, secretario general de la CGT, sobre la adquisición de nuevas herramientas democráticas de cara a las elecciones presidenciales 2027. https://t.co/xfLWibb3RP — El Destape 1070 (@eldestape_radio) November 19, 2026

Además, planteó que la CGT debe ser parte de la discusión política: “Siempre se dijo que nosotros somos la columna vertebral y yo creo que podemos ser también la cabeza del movimiento peronista”.

Al ser consultado por la lectura de que la convocatoria de San Fernando fue un armado contra Axel Kicillof, Sola rechazó esa interpretación y recordó que participaron funcionarios del Gobierno bonaerense. También cuestionó que las diferencias internas se resuelvan excluyendo sectores: “No hay posibilidad de una política binaria, que el que no me gusta lo trato de eliminar porque piensa diferente”. Para el dirigente sindical, las tensiones dentro del peronismo deben resolverse mediante el diálogo y una mesa de discusión.

Acto seguido, que no se inclina por una candidatura en particular y que primero debe discutirse el rumbo político: “No me seduce un nombre por sí solo. No me seducen las ideas de alguien por sí solo, ni el pasado que ha tenido, ni me lo rechaza, ni me hace refractario. Lo primero que tenemos que hacer es juntarnos para ver hacia dónde vamos”.

En esa línea, consideró que tanto Axel Kicillof como Sergio Massa, José Luis Uñac, Gerardo Zamora y Cristina Kirchner tienen capacidad para construir un proyecto colectivo, aunque remarcó la necesidad de discutir las propuestas de cada uno.

“Tanto Axel como Massa, como Uñac, como Zamora, como la propia Cristina, tienen una capacidad de construir un proyecto de gobierno en forma conjunta que es interesante”, afirmó. Y agregó: “Respecto del mundo del trabajo es muy distinto lo que piensan Kicillof, Massa, Cristina. Quisiera discutirlo con ellos si me permiten hacerlo. Quisiera ver qué piensan y hacia dónde van”.

El dirigente de la CGT insistió en que el peronismo debe construir una propuesta que responda a las demandas actuales y no limitarse a recuperar experiencias anteriores. “No podemos volverle a hablar a esa gente que votó y a la que se incorporó de nuevo de una manera en color sepia. Hay que hablar de otra manera”, sostuvo. En ese sentido, llamó a revisar el pasado sin perder de vista las nuevas generaciones, las transformaciones del mundo laboral y las dificultades económicas que atraviesan los trabajadores.

Sola también reclamó que el próximo gobierno, independientemente de quién lo encabece, convoque a los sectores productivos, empresariales y sindicales para definir políticas de Estado. “Cualquiera sea el gobierno que sea electo el próximo año, el día 11 de diciembre tiene la oportunidad histórica de convocar a una mesa donde lo ayuden a gobernar”, afirmó. Entre los ejes que planteó mencionó una política industrial, la generación de empleo genuino, la formación y capacitación laboral y la distribución de la riqueza.

Finalmente, advirtió sobre el riesgo de que el peronismo llegue dividido a las próximas elecciones y reclamó que Axel Kicillof sea parte de cualquier construcción política. “Axel tiene que estar, pero es imposible que el peronismo vaya dividido. A mí no se me ocurre eso. Me parecería un gran error”, aseveró.

"Axel tiene que estar" 🗣️ Jorge Sola en Batalla Cultural. https://t.co/yfJCMoQi0l — El Destape 1070 (@eldestape_radio) November 19, 2026

Para el titular del Sindicato del Seguro, “no nos tiene que unir ningún espanto ni siquiera el temor, sino que nos tienen que unir las convicciones hacia dónde vamos y esas convicciones no tienen que ver con miradas particulares ni personales, sino que tienen que ver con saber a quiénes representamos”.

