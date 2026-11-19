La Cámara Argentina de la Construcción Modular e Industrializada (CACMI) reiteró su preocupación por la limitada participación de la industria argentina en la fabricación de los campamentos destinados a los grandes proyectos mineros de nuestro país.

La entidad reafirmó la necesidad de que las grandes inversiones mineras “se traduzcan en oportunidades concretas para la industria nacional, el empleo y el desarrollo de nuestras comunidades”.

Cabe reseñar que durante 2026 el proyecto Vicuña avanzó con adjudicaciones para la construcción de aproximadamente 45.000 metros cuadrados de campamentos modulares. Según estimaciones sectoriales, unos 30 mil m² se fabricarían en China, a través de PowerChina y Beijing Chengdong; aproximadamente 10.000 m² en Chile, por Tecnofast; y solamente 5.000 m² en Argentina, por Modular Homes.

Las empresas argentinas RAFA y BMI Constructora participarían principalmente en las obras civiles y tareas de montaje, sin intervenir en la fabricación industrial de los módulos adjudicados en el exterior. Esto significa que aproximadamente el 89 % de los campamentos modulares se fabricaría fuera de nuestro país y apenas el 11% en Argentina.

“Esta situación representa una enorme oportunidad perdida para el desarrollo de nuestra industria nacional”, alertó la CACMI.

Vale mencionar que Argentina cuenta con más de 100 empresas vinculadas a la construcción modular e industrializada, que han invertido en plantas industriales, tecnología, equipamiento y capacitación, generando miles de puestos de trabajo y sosteniendo una extensa cadena de proveedores nacionales.

“No reclamamos protección frente a la competencia internacional. Reclamamos oportunidades reales para competir, producir y generar valor en nuestro propio país. Celebramos el crecimiento de la minería argentina y las inversiones que llegan al país. Pero creemos firmemente que ese desarrollo debe ir acompañado por el fortalecimiento de nuestras industrias”, puntualizó la Cámara.

Del mismo modo, dieron cuenta que “cada metro cuadrado de infraestructura modular que se fabrica en Argentina significa trabajo para operarios, técnicos, ingenieros, metalúrgicas, transportistas y cientos de pequeñas y medianas empresas. La verdadera licencia social de la minería no se construye solamente con inversiones, exportaciones o regalías. Se construye también generando empleo, desarrollando proveedores nacionales, fortaleciendo las economías regionales y creando oportunidades para nuestra gente”.

Desde CACMI insistieron en que “las compañías mineras deben incorporar el desarrollo de proveedores nacionales y la generación de valor local como criterios estratégicos en sus decisiones de contratación”.

“Argentina necesita una minería fuerte, pero también necesita que esa minería contribuya a construir una industria argentina más fuerte. El desarrollo de nuestros recursos naturales será verdaderamente sostenible cuando sus beneficios se transformen también en fábricas, tecnología, conocimiento, empleo y mejores oportunidades para los argentinos”, cerró.