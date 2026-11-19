La explosión que se produjo el viernes pasado en pleno centro de Remedios de Escalada, partido de Lanús, dejó una nueva víctima fatal. Este jueves por la mañana se confirmó el fallecimiento de otro trabajador de MetroGAS, quien permanecía internado en grave estado en la unidad de terapia intensiva del Sanatorio Fitz Roy.

#explosion 💥🚨 Pánico en Remedios de Escalada: pincharon un caño de gas y un comercio voló por los aires Una violenta explosión sacudió el centro de Remedios de Escalada, partido de Lanús, luego de que trabajadores de MetroGAS que realizaban una obra perforaran accidentalmente un caño de gas. La acumulación provocó un estallido que destruyó un local comercial y generó momentos de enorme tensión en la zona. 📌 El episodio ocurrió durante trabajos que se realizaban en la vía pública. 📌 Tras la rotura de la cañería, el gas se habría filtrado hacia un comercio cercano. 📌 La explosión provocó importantes destrozos materiales y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia. 📌 Bomberos, Defensa Civil y personal de la empresa distribuidora de gas trabajaron en el lugar para controlar la situación. 💥🤯 El estruendo sorprendió a comerciantes, vecinos y personas que circulaban por el centro de la localidad. Las imágenes posteriores al estallido muestran la magnitud de los daños provocados en el inmueble afectado. 🚑🚒🚓 Las autoridades desplegaron un perímetro de seguridad mientras se realizaban las tareas para cortar el suministro y determinar las circunstancias exactas en las que se produjo la perforación del caño y la posterior explosión. 👉 https://t.co/DBfk2u0LUC 💬 ¿Deberían endurecerse los controles antes de realizar excavaciones sobre redes de gas? #RemediosDeEscalada #Lanús #Explosión #FugaDeGas #Bomberos #Policiales #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) November 13, 2026

El hombre de 44 años, de quien no trascendió la identidad, era uno de los cinco trabajadores que habían quedado internados en estado crítico tras el siniestro. Los otros cuatro continúan hospitalizados y, hasta el momento, no se difundieron nuevos detalles sobre su evolución.

“Es un día muy triste para todos nosotros en la empresa. Nuestro compañero falleció esta madrugada. Tenía 44 años, una extensa trayectoria en la compañía y era una persona muy querida y valorada por quienes compartieron años de trabajo con él”, expuso Metrogas a través de un comunicado.

Asimismo, dio cuenta que “desde el primer momento estamos acompañando a su familia, así como también a las familias de los otros heridos, a sus compañeros y amigos, que atraviesan horas de enorme dolor”.

“Queremos pedir especialmente respeto para nuestros trabajadores. Son profesionales capacitados, comprometidos con la seguridad de todos, que hoy están atravesando una situación profundamente dolorosa”, sumó la firma.

Y completó: “A pesar del impacto emocional que viven, continúan desempeñando su tarea con responsabilidad y profesionalismo. Detrás de cada uniforme hay personas que hoy sufren la pérdida de un compañero y amigo, y merecen ser acompañadas y respetadas. Hoy más que nunca, les pedimos empatía y consideración hacia quienes están haciendo todo lo posible para cuidar a la comunidad mientras enfrentan su propio dolor”.

Confirmaron la identidad del primer operario fallecido

Mientras tanto, este jueves se confirmó que que el primer fallecido en el lugar es Marcelo García, quien fue identificado a través de un estudio de ADN que se realizó en un laboratorio de Junín.

García estaba desaparecido desde el 13 de noviembre, cuando la empresa en la que trabajaba lo convocó en medio de una fuga de gas en la cuadra de Del Valle Iberlucea al 4400.

Antes del estallido, el operario de Metrogas había advertido sobre el peligro y pedido a los vecinos que dejaran sus casas. Mientras trabajaban en el lugar, se produjo una gran explosión. García quedó atrapado entre los escombros y su cuerpo fue retirado por los bomberos.



